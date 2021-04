Trupele ruse, Navalnîi, vestul și Ucraina

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Zelenski are dreptate. Dar visează cu ochii deschiși. Din vest n-a primit, la schimb, decât tweet-uri de susținere (a suveranității și a integrității teritoriale) goale ca o sticlă de bere dată pe gât de un ins rău însetat, după zile de rătăciri în deșert.

Fundalul crizei dezvăluie secretul aplanării ei Concesia făcută în 2008 de Germania lui Merkel și America lui Bush regimului Putin, de a refuza aderarea Kievului la NATO, a prefațat invadarea Ucrainei în 2014. Hatârurile apusene ulterioare, de care au beneficiat tiraniile răsăritene sub Obama și cuplul Macron-Merkel, n-au ameliorat situația. Iar predictibilitatea administrației Biden, precum și împăciuitorismul profesat de oficialii ei obsedați să se arate cât mai concesivi față de aliații iranieni ai Rusiei, ar putea să fi condiționat și dorința lui Putin de a testa noul Washington post-trumpist, Moscova știind că mai-marii SUA nu prea îndrăznesc să tulbure apele, admițând aderarea Ucrainei la NATO.

De pildă, în estul Ucrainei. O ”miraculoasă” dezamorsare a părelnicei crize militare, artificial create și convenabil escaladate, ar genera o ușurare globală. Spiritele încinse de Navalnîi s-ar răcori, subit, văzându-i pe liderii occidentali convinși că ar fi salvat, ca la München, în 1938, ”pacea, în timpurile noastre”. Sub imperiul relaxării generale s-ar înlătura pericolul unui conflict de proporții cu un vest ai cărui guvernanți au semnalizat, oricum, că nu sunt înclinați să ia, față de tiraniile răsăritene, decât decizii bazate pe politica lor externă, nu și pe crimele lor interne.

Căci, în ciuda nepăsării generate de pandemie și de tot mai autodistructiva angrenare a vestului în cultura anulării și în războiul cu tentaculele extremismului de stânga apusean, posibila exterminare a lui Navalnîi ar risca să genereze ample proteste revoluționare. Pe cale de consecință, talgerul cântarului cu vestul pe el ar redeveni greu și ar putea antrena și consecințe politice și economice serioase pentru regimul dictatorului. Or, nimic nu poate promova mai eficient succesul intern și extern al delestării cântarului, decât înscenarea unei noi aventuri militare.

Spre a estompa ecourile acestei crime, regimul de la Moscova e foarte posibil să fi estimat necesară declanșarea unei ample diversiuni externe, sub forma un tir de baraj militar.

Și de ce e cotat ca ”prielnic” tocmai acest moment? S-a spus că pandemia ar fi absorbit întreaga atenție a vestului. Or, ”neatenția” lui, la șapte ani de la prima invadare a teritoriului ucrainean are și alte cauze, interne. Unele, care sporesc propensiunea spre tiranie a multora, în est. Ca și neînțelegerea în vest a adevăratelor motive ale noului recurs la forță al dictatorului rus.

Războiul hibrid și perplexitatea apuseană Ca de obicei, conflictul e însoțit de ample eforturi propagandistice și dezinformative. Moscova dezminte că armata rusă amenință Ucraina. Or, această amenințare e incontestabilă. Se vede clar nu doar din avion, ci și din sateliți. Au zărit-o și deslușit-o până și americanii administrației Biden, parcă mai preocupată de pandemie, de criza refugiaților de la frontiera meridională americană și de împăcarea cât mai rapidă cu aliații Rusiei de la Teheran, decât cu rezolvarea marilor probleme ale globului. Iar Rusia afirmă că ar face doar ”exerciții”.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

