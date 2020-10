Tudor Gheorghe, dezvăluiri uluitoare: „M-am drogat cu heroină! Dumnezeu să vă ferească copilașii de chestia asta”

Tudor Gheorghe (75 de ani) a dezvăluit un episod incredibil din cariera sa. Artistul s-a drogat cu heroină când a fost în Statele Unite ale Americii.

Tudor Gheorghe, cântăreț, poet și compozitor a explicat că totul a plecat dintr-o curiozitate, doi doctori oferindu-i drogul.

„A fost o experiență! Eram la un prieten la Long Island. Ne-am întâlnit într-o seară cu doi doctori și ei plecați din România. A venit vorba de drogați și de chestii d-astea. I-am spus că i-am văzut cum erau vai de mama lor… Și m-au întrebat: „Vrei să vezi cum e?”. Curiozitatea, normal! Era heroină. Și m-au injectat”, a afirmat artistul conform GSP.

„Nebunia a fost că i-am pus să mă și filmeze. Am stat cu ei de vorbă, am devenit volubil, dar odată mi s-a dus filmul. M-am dus să mă culc, într-o casă d-asta tipic americănească, livingul jos și sus dormitoarele. Am urcat, dar în loc să mă duc să mă culc în dormitor, m-am dezbrăcat în pielea goală și m-am culcat în cadă. Dădeam din mâini, ultima imagine pe care o văzusem era cum ninge. Totul era argintiu, era o nebunie”, a mai spus Tudor Gheorghe pentru sursa citată.

Artistul a continuat: „M-am trezit cu o sete și-o foame de dulce… Îmi scrisese Emil pe-un carton: „Ai tort de înghețată! Coca-Cola”. M-am trezit cu o durere de cap! Nu m-a durut capul niciodată, dar de data asta mă durea aerul din jurul capului. Dacă puneam mâna mai aproape de cap îmi crăpa! Ăia stăteau jos și se uitau la mine…Cum e?…Nenorocire!”.

„Mi-au zis așa: Avem două variante. Ori mai facem o doză mică și-ți ia durerea cu mâna, ori bei ca pe bere sticla asta de whisky…

Să nu mai văd chestia aia cu seringă. Dă-mi whisky-ul. Am fost aproape de comă alcoolică și m-am dus în pat. După 48 de ore mi-am revenit, dar ca actor trebuia să știu experiența asta. Dumnezeu să vă ferească copilașii de chestia asta. Salut, din momentul ăla nu mi-a mai trebuit. A fost o experiență pe care am făcut-o de nebun total, dar asta a fost”, a încheiat Tudor Gheorghe.