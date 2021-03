Tudorel Toader face jocurile partidului pro-rus ȘOR la Orhei

Între România și Rusia relațiile sunt reci de mai multă vreme, dar Moscova continuă să-și exercite influența prin diferite pârghii atunci când are nevoie.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Exact un an în urmă, regimul dodonist a făcut cel mai jenant show menit să „sperie” virusul viral Sars-Cov-2, pe străzile din Chișinău a fost scoată tehnica blindată a Armatei Naționale.

Totodată, conducerea Universității „Cuza” a blocat constant demersurile Ligii de reprezentare a intereselor studenților din extensiunile pe care instituția de învățământ le are la Bălți și Chișinău și a solicitat informal reprezentanților organizației să nu se mai întreprindă acțiuni în Basarabia, susținând necesitatea unei separări între studenții originari din stânga Prutului și cei de pe malul drept.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a refuzat sub conducerea sa să susțină organizarea de către Liga Studenților și alte organizații în 2019 a Congresului profesorilor de istorie și limba română, dedicat promovării istoriei și culturii românești în special în Basarabia, Bucovina de Nord și celelalte teritorii istorice, dar și a altor activități legate de afirmarea românismului în Basarabia, începând cu întoarcerea lui Toader în funcția de rector în aprilie 2019.

Formațiunea politică ȘOR este cunoscută pentru retorica moldovenistă, pro-rusă și anti-românească. Înainte de 2016, partidul era condus de mentorul lui Șor, politicianul românofob Valerii Klimenko, și se numea Ravnopravie, participând la alegeri sub sloganul „Pentru Moldova în componența Rusiei!” cu propunerea de transformare a statului din stânga Prutului în republică în cadrul Federației Ruse. ȘOR deține monopolul puterii în raionul Orhei bazându-se pe o intensă propagandă și pe tactici electorale menite să exploateze segmentele vulnerabile din societate, în special bătrânii, prin oferirea de mită electorală constând de obicei în produse alimentare și butelii de gaz.

Deschiderea unei extensiuni universitare a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) la Orhei (municipiu cu doar 20.000 locuitori) cu sprijinul ȘOR nu este susținută de nicio analiză și reprezintă o schimbare în politica Universității „Cuza”, având în vedere că nu s-au mai făcut eforturi serioase, umane și financiare, în direcția dezvoltării extensiunii deja existente la Chișinău (care are circa 700.000 locuitori) sau a colaborării cu Universitatea de Stat a Moldovei (USM). Totodată, Liga Studenților consideră că atenția conducerii executive a instituției ar trebui să fie în direcția investițiilor solicitate de studenți și dezbătute în comunitatea academică, nu a celor celor asumate politic și fără consultare.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

