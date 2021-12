TUPEU! Femeia cu 5 copii care a fost grațiată, va ataca Republica Moldova la CtEDO

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Un muncitor român și-a pierdut viața, iar alți trei au fost grav răniți, după ce tavanul unei clădiri s-a prăbușit peste ei, în Bruxelles. Alți doi români au reușit să se salveze de sub dărâmături.

De exemplu, din cele 280 de femei condamnate la Penitenciarul Nr.7 Rusca, 40 de femei sunt mame cu trei sau mai mulți copii. Oare situația lor nu este la fel de dramatică? Și intuiția îmi spune că au mai puține păcate decât are Natalia. De cealaltă parte, dacă ne gândim că Ilan Șor a fost condamnat la doar șapte ani de pușcărie, iar această persoană la opt ani de pușcărie pentru o sumă de sute de ori mai mică, ne dăm seama că avem și o problemă de sistem și de aplicare inechitabilă a legii. Indiferent de numele persoanei, opt ani de pușcărie pentru o asemenea infracțiune este o perioadă prea mare și o pedeapsă incorectă.

În opinia mea, adevărul este unul dur. În spatele calificării de „mama cu cinci copii” stă o escroacă care, pe lângă mulți păgubași, a mai jonglat și sistemul. Este suficient să răsfoiți cele 10 hotărâri ale instanțelor, ca să vedeți pentru ce a mai fost dată în judecată anterior, mult mai devreme de a avea atâția copii. Dacă ar fi să ne referim strict la cauza pentru care a fost condamnată, în special, să citim integral motivarea instanței, intrăm și în esența acestui personaj victimizat de liderii politici. Natalia a avut doar un copil când a comis infracțiunea. La scurt timp, a mai făcut patru, deși prin 2015 a divorțat și mereu s-a plâns că nu are bani. Știu că nu este nici etic şi nici la modă să ne dăm cu părerea pe subiectele personale, dar arătați-mi în Moldova o mamă care având atâtea procese de judecată și datorii de întors, face trei – patru copii. Despre divorțul „din acte” nu mai are sens să vorbim, pentru că este foarte probabil ca Spielberg sau Cameron să facă un film demn de premiile Oscar.

Comisia pentru Problemele Grațierii Persoanelor Condamnate pe lângă președintele Republicii Moldova a refuzat să o recomande președintelui spre grațiere și au avut suficiente motive să facă asta. Persoana nici nu a întors datoria către partea vătămată, nici nu a vrut să-și recunoască vina. Nici la eliberare nu prea a vărsat multe lacrimi pe jos, nici mulțumiri nu a împărțit către cei care au eliberat-o, semn că așa și trebuia să fie. Despre bărbatul păgubit care așteaptă de ani buni să-i fie întorși cei peste 10.000 de euro, nu cred că are rost să vorbim. Pentru presă și politicienii care își fac capital politic pe seama acestui caz, asta contează mai puțin.

Maia Sandu a cedat presiunii publice și a grațiat mama cu cinci copii care a fost condamnată la opt ani de pușcărie pentru escrocherie. În semn de „mulțumire” pentru grațierea sa, femeia va ataca Republica Moldova la CtEDO. La scurt timp după eliberare aceasta i-a declarat avocatului. Cazuln îmi este cunoscut încă din octombrie 2020 dar, la fel ca toți, am evitat să-l comentez pentru că nu prea este la modă să criticăm mamele cu cinci copii, atât timp cât hoții de miliarde sunt în libertate. De exemplu, tații cu cinci copii condamnați la închisoare, nu prea au șansa să fie grațiați. Egalitatea de gen deocamdată se aplică doar la numirea în funcțiile publice, dar acesta e un alt subiect, transmite Agora.

Pe 6 şi 9 august 1945 forţele aviatice ale Statelor Unite au lansat bombele nucleare Little Boy şi Fat Man peste oraşele japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul...

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

