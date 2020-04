Turcia ar ASCUNDE amploarea epidemiei de coronavirus, dezvăluie publicația New York Times

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Totuși, n umărul deceselor în Istanbul într-un interval de cinci săptămâni, cuprinse între 9 Martie și 12 aprilie, este cu circa 30% mai mare decât vârfurile istorice, scrie The New York Times.

În schimb, Erdogan a introdus treptat măsuri de distanțare socială, transportul intern fiind restricționat iar persoanele de peste 65 și sub 20 de ani fiind obligate să rămână în case.

Guvernul a anunțat primul deces de Covid 19 pe data de 17 Martie. Dar statisticile consultate de The Times arată că în jurul acelei date, numărul deceselor în Istanbul era deja considerabil mai mare decât vârfurile istorice, ceea ce reprezintă un indiciu că virusul a ajuns câteva săptămâni mai devreme.

Informațiile colectate de The New York Times despre numărul deceselor din Istanbul indică facptul că Turcia se confruntă cu un număr mult mai mare de victime decât o arată declarațiile și cifrele oficiale.

The New York Times susține că în Turcia numărul victimelor provocate de coronavirus este mai mare decât cel raportat oficial, bazându-se pe numărul deceselor înregistrate timp de o lună în Istambul, mai mare decât vârfurile raportate în trecut pentru aceeași perioadă.

