Turcia, lovită de inflație și sărăcie. Traiul zilnic a devenit o provocare în țara lui Erdogan

Săptămâna trecută, Banca Centrală a Turciei a decis o majorare peste aşteptări a dobânzii de referinţă, pentru a doua lună consecutiv, după ce în ultimele luni lira turcească s-a depreciat semnificativ. Comitetul de politică monetară condus de guvernatorul Naci Agbal a majorat dobânda de bază de la 15% până la 17%, cel mai ridicat nivel de mai mult de un an. Economiştii se aşteptau la o creştere cu 1,5 puncte procentuale. Cele trei mari agenţii de evaluare financiară atribuie Turciei un rating „junk” (nerecomandat pentru investiţii). Lira turcească a fost una dintre monedele emergente cu cele mai proaste performanţe în acest an, după o depreciere de 25% în raport cu dolarul, ca urmare a îngrijorărilor cu privire la diminuarea rezervelor valutare ale Turciei şi a capacităţii Băncii Centrale de a face faţă nivelului ridicat al inflaţiei.

„Având în vedere pierderile de venituri din cauza pandemiei, noul salariu minim a devenit şi mai important pentru angajaţi. Am cerut un salariu minim de 3.800 de lire. Cifra anunţată este inacceptabilă”, a declarat preşedintele DISK, Arzu Cerkezoglu. La rândul său, cea mai mare confederaţie sindicală din Turcia, Turk-Is, care i-a reprezentat pe angajaţi la negocierile salariale, a apreciat că majorarea anunţată este „inadecvată”.

Un politician a declarat pentru Reuters că guvernul se aşteaptă ca inflaţia să fie dificilă în 2021 şi că este nevoie să fie ţinută sub control.

Părinţii au trecut la reducerea biscuiţilor pentru bebeluşi, costul ouălor s-a dublat aproape într-un an, iar o fotografie trucată circulă pe Twitter în care un bărbat în genunchi oferă unei femei o cutie de ulei de gătit în loc de un inel de logodnă. „Cumpărăm doar cele absolut necesare şi cele mai ieftine mărci. Toate preţurile la alimente sunt în creştere, dar mai ales formulele pentru bebeluşi ”, a declarat Huseyin Duran, 43 de ani, tată a trei copii din Istanbul şi agent de securitate care primeşte salariu parţial de stat pentru că şi-a pierdut slujba. „Îmi fac griji pentru copiii mei”, spune el. „Ne putem permite doar chiria, produsele alimentare şi ratele la bănci.”

