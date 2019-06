Turcia lui Erdogan și statele UE, în pragul unui conflict în Mediterana

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Compania românească Transgaz din România nu va reuşi să finalizeze în acest an construcţia gazoductului Ungheni-Chișinău, așa cum era convenit anterior. Cel mai probabil că interconectorul va fi gata abia în august 2020, transmite Mold-street.

"Ce are a face Franţa cu asta?", a tunat Erdogan."Turcia este o putere garantă în Cipru. Grecia şi Marea Britanie sunt, de asemenea, puteri garante. Dumneavoastră ce sunteţi?", s-a adresat preşedintele turc omologului francez."Faceţi cumva astfel de declaraţii în numele Total? Dovediţi că aveţi o procură (din partea Total pentru a face acest lucru). Atunci asta ar însemna că aţi renunţat la preşedinţie şi aţi devenit acum avocat", şi-a continuat critica Recep Tayyip Erdogan.

"Cineva a dat un ordin. Se pare că vor aresta echipajul navei noastre. Nu o să iasă bine dacă faceţi acest lucru", a avertizat Erdogan. Conform informaţiilor apărute în presă, autorităţile cipriote au eliberat săptămâna trecută un mandat de arestare pentru membrii echipajului navei de foraj sub pavilion turc Fatih.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)