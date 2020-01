Turnul Babel la Primărie: Consilierii municipali stau la cheremul lui Ion Ceban și votează cu ochii închiși

Marea majoritate a consilierilor municipali nu știu că și-au dat votul pentru a lipsi victimele represiunilor politice de dreptul la călătorii gratuite în transportul public.



Cele aproape două mii de persoanele supuse represiunilor politice, care mai sunt în viață în R. Moldova, nu mai au dreptul de a călători gratuit în transportul public de la 1 ianuarie 2020. Decizia a fost luată cu votul majorității consilierilor municipali din fracțiunile PSRM, PAS, PPDA, PD, ȘOR și „Forța Nouă” la finele anului trecut, când a fost votat și bugetul municipiului pentru anul curent.

TIMPUL a încercat să afle cum își motivează votul cei care la TV promit cetățenilor bunăstare, iar în realitate își bat joc de niște oameni bătrâni, săraci, suferinzi, bolnavi și, din an în an, tot mai puțini la număr. Spre surprinderea noastră, am aflat că marea parte a consilierilor vizați nici nu știu ce au votat. Mai bine zis, la finele lui 2019, toți au ridicat mâna pentru votarea bugetului, dar nimeni nu a citit proiectul, din care cineva a exclus cu bună știință victimele represiunilor politice din lista beneficiarilor de categorii gratuite la transport. De unde putem conchide că lozinca comunistă „Partia skazala NADO, comsomol otvetil ESTI” funcționează, din păcate, până în prezent.

Proiectul bugetului municipal a fost votat la propunerea primarului general Ion Ceban pe 26 decembrie 2019, în două lecturi, timp de 12 minute, nefiind discutat în Consiliu și supus dezbaterilor publice, după cum prevede legislația. În semn de protest, fracțiunea PL a părăsit ședința. Potrivit consilierilor liberali, în Anexa nr. 28 a proiectului votat, în care sunt indicate categoriile de persoane care beneficiază de călătorii gratuite cu transportul public, au fost făcute unele modificări, fiind exclude victimele represiunilor politice. Pentru că nimeni nu a anunțat consilierii despre aceasta, majoritatea a votat „pro”.



„Au votat bugetul cu ochii închiși”



„Vor să intre în grațiile Moscovei”



„O să mergem în judecată”



„Această decizie mi-a scăpat”



La această situație a atras atenție zilele trecute consiliera liberală Veronica Herța, care a menționat că, de fapt, consilierii au fost duși în eroare la mai multe capitole. „. Au votat cu ochii închiși un buget în care nu cunosc cifrele reale. Au ridicat mâna pentru creșterea cheltuielilor până la 41 de milioane de lei, după cum au fost anunțați, însă în proiect era prevăzută o creștere până la 45 de milioane. Descoperim astfel diferite „băgăciuni” de-ale lui Ion Ceban și cine știe cine mai este acolo”, conchide liberala.La rândul său,a părăsit ședința din cauza ilegalităților admise de socialiști în procesul de votare a bugetului. În opinia sa, lucruri mult mai murdare se ascund la mijloc, deoarece călătoriile gratuite pentru cel mult două mii de oameni nu necesită cheltuieli prea mari, cu atât mai mult, cu cât Regia Transport Electric și Parcul Urban de Autobuze sunt finanțate din bugetul municipal cu zeci de milioane lunar. „Oricum, aceste două entități nu se descurcă cu banii proprii și sunt subvenționate de municipalitate.Trebuie să vină Putin la Chișinău, trebuiesc bani pentru reparația Muzeului „Pușkin” și atunci ei iau banii de aici și îi pun dincolo”, a adăugat Cebanu.De aceeași părere este și liderul PL, ex-primarul Dorin Chirtoacă, care afirmă că votarea bugetului municipal pentru 2020 conține o mulțime de lucruri dubioase. „Noi am contestat această decizie ilegală. Dacă în termen de 30 de zile, nu vom primi un răspuns pozitiv, vom merge în judecată”, precizează Chirtoacă.Am încercat să aflăm de ce PAS și PPDA a făcut jocul socialiștilor în această privință. Andrei Năstase, lider al PPDA și consilier municipal, ne-a spus să revenim peste două ore, pentru că se află în aeroport. După aceasta nu ne-a mai răspuns la apeluri.

În schimb, Vasile Grădinaru, președintele fracțiunii PAS în CMC, s-a arătat nedumerit când a aflat de la noi pentru ce au votat consilierii săi. Ne-a sugerat că trebuie să ne documentăm mai bine, pentru că el nu ține minte o astfel de decizie. După ce i-am explicat despre ce e vorba, Grădinaru s-a justificat: „Această decizie mi-a scăpat, pentru că eu în acea zi nu am fost în țară. Înseamnă că trebuie să mă documentez și să vorbesc cu colegii”.



„Am crezut că anexa nu se schimbă”

Un alt consilier PAS, Roman Cojuhari, care e și președinte al Comisiei pentru Buget a CMC, presupune că modificările în Anexa nr. 28, pe care colegii săi nu le-au observat-o, ar fi fost efectuate de Direcția transport public și căi de comunicație a Primăriei Chișinău. „, susține Cojuhari.

Totodată, consilierul PAS spune că nu există un act normativ care ar stipula astfel de privilegii pentru victimele represiunilor politice. Cu toate acestea, el a dat asigurări că se va adresa colegilor săi din Parlament, pentru a găsi o alternativă, în cazul în care nu se va reuși soluționarea pe alte căi a acestei probleme.

Adrian Boldurescu, șef al Direcției generale transport public și căi de comunicații până în ianuarie 2020, ne-a rugat să revenim a doua zi, dar apoi a ignorat apelurile noastre.



Sus - Anul 2020, jos - anul 2019.



Tăcere și contradicții în tabăra socialiștilor

Majoritatea persoanelor cu care am discutat, pregătind acest material, sunt de părere că Anexa nr. 28 a fost schimbată la inițiativa conducerii PSRM, iar primarul Ceban a grăbit consilierii să voteze proiectul, pentru ca aceștia să nu aibă timp să-l citească. Acest lucru este posibil, dacă avem în vedere că nici simplii consilieri socialiști habar nu au despre modificarea respectivă, iar cei mai importanți se eschivează să dea explicații.

Primarul Ion Ceban nu a răspuns la apelurile noastre repetate. Iar mama sa, consiliera Eugenia Ceban, aflând ce ne interesează, ne-a spus că se află într-o ședință. Menționăm că, de ani buni, ea dă acest răspuns de fiecare dată, când nu vrea să răspundă la întrebările presei. Dacă jurnalistul o întreabă când ar putea să revină, Ceban întotdeauna tace puțin, apoi închide telefonul și nu mai răspunde.

Consiliera Silvia Grigorieva, tot ea interpreta Silvia Grigore, s-a arătat foarte iritată când am întrebat-o cum își explică votul contra victimelor represiunilor politice. Nici mai mult, nici mai puțin, ea ne-a cerut socoteală de ce dezinformăm lumea...

Cel mai receptiv dintre consilierii PSRM a fost Nicolae Pascaru, care a rămas uluit când i-am adus la cunoștință pentru ce a ridicat mâna. „Eu sunt categoric împotrivă ca să fie sancționați anume acei bătrânei, prin deciziile acelui consiliu. Mâine o să mă documentez mai bine și o să răspund la această întrebare”, ne-a promis el. A doua zi, Pascaru ne-a spus că și-a demonstrat indignarea în fața colegilor său în legătură cu această decizie, despre care nu ține minte când a fost votată, și ne-a asigurat că problema va fi rezolvată. „În fiecare an, cineva din fracțiune vine cu ideea că oamenii care sunt din familii defavorizate sau lucrătorii din primărie care au salariu mic, oamenii care au fost deportați, să meargă gratuit. Fracțiunea PSRM în următoarele ședințe va veni cu această inițiativă, pentru că în fiecare an lor li se dă privilegiile acestea. Nu au fost special tăiate, ele întotdeauna se votează la început de an”, a adăugat Pascaru. Când i-am povestit despre Anexa nr. 28 și i-am explicat că lucrurile stau cu totul altfel, dându-i de înțeles că, probabil, cineva l-a mințit, consilierul nu a putut să ne răspundă. „Am două-trei luni de când sunt în consiliu și nu cunosc chiar totul”, a punctat el.



„Noi atâta am pătimit și acum ne înjosesc..”

Valentina Sturza afirmă că puținii bani pe care Guvernul îi oferă pensionarilor sunt cheltuiți doar pentru transport și medicamente. „Reiese că Guvernul le-a dat, iar primăria le ia înapoi. „Cu o mână dau, dar cu două iau”, după cum spune poverbul. Din cele aproape două mii de victime ale represiunilor politice, care au trecut de 78 de ani, nu toți călătoresc, unii stau la pat. E dureros ca ei să tragă folos de la aceste persoane, fiindcă noi atâta am pătimit și acum ne-au luat și drepturile acestea. Acum ne dau afară din transport, ne înjosesc. Vreau să mă duc la consilieri și să le spun verde în ochi că nu e frumos, nu e bine ceea ce fac”, conchide cu ochii plini de tristețe fosta deportată.