Ucraina a preluat controlul în două oraşe din regiunea Zaporojie

Forţele ucrainene au preluat controlul în două oraşe, Poltava şi Malinikva, din regiunea Zaporojie, relatează Kiev Independent.

De asemenea, sursa citată menţionează că s-a preluat controlul şi în oraşul Trostianeţ, din regiunea de nord Sumî.

CNN raportează că a geolocalizat şi verificat mai multe videoclipuri care arată trupele ucrainene din nou controlând mai multe sate din Sumî, precum şi Vilhivka, o aşezare la aproximativ 32 de kilometri de graniţa cu Rusia în nord-estul Ucrainei.

⚡️Ukrainian forces liberate Poltavka, Malynivka.

On March 26, Ukrainian forces launched successful counterattacks against Russian troops, ousting them from the temporarily-occupied villages in Zaporizhzhia Oblast. Heavy fighting occurred in both villages.