Ucraina a REȚINUT un general care este ACUZAT că lucra pentru FSB-ul rusesc / Prețul TRĂDĂRII - 200 de mii de dolari

„Din păcate, persoana care a primit rangul general după Revoluția Demnității, care trebuia să apere Ucraina, a lucrat de fapt împotriva ei. Am efectuat o operație specială complexă, de lungă durată, cu mai multe niveluri. Aceasta este cea mai importantă expunere a Serviciului de Securitate din întreaga istorie a independenței ”, a conchis șeful SBU, Ivan Bakanov.

Noi o ținem pe-a noastră – nu putem. Am încălca o cutumă respectată în popor. Așa că de Guvernul Chicu vom vorbi de acum încolo numai de bine, pentru că de joi, 9 aprilie 2020, Guvernul Chicu este mort.

Horoscop 14 Aprilie 2020, ora: 06:46

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 14 APRILIE 2020; luptele de putere sunt la ordinea zilei azi din cauza tensiunii create de cuadratura dintre Soarele aflat in ultima sa saptamana in Berbec pe acest an si impozantul Pluto, planeta renasterii, a distrugerii pentru crearea unui nou inceput. Nu...