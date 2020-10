Ucraina și Turcia aprofundează cooperarea militară

Am început articolul cu o scurtă caracterizare a vizitei, ca “aproape istorică”. Prima remarcă este că, această vizită doar pune bazele unui posibil parteneriat strategic între cele două țări, similar celui dintre SUA și Marea Britanie.

Pe termen scurt, Ankara este interesată, în mod deosebit, de familia de motoare ucrainene AI-35, pentru a propulsa noua rachetă de croazieră turcească Gezgin, în timp ce Kievul are în atenție construcția de nave de luptă, pentru a echilibra raportul de forțe cu Rusia. În acest context, se pare că un recent articol din presa locală de la Odesa, potrivit căruia, comandantul Forțelor Navale ucrainene nu ar fi de acord cu achiziția de nave de luptă din Marea Britanie, pe motiv că sunt doar niște „iahturi cool”, a fost confirmat de rezultatele vizitei lui Zelenski în Turcia.

De asemenea, cei doi președinți, Erdogan și Zelenski, au dat o declarație comună, cu un puternic semnal în plan internațional. Astfel, Turcia își exprimă sprijinul pentru Ucraina în conflictul cu Rusia privind Crimeea și zonele ocupate in regiunile Donețk și Lugansk. De asemenea, Ankara salută cooperarea din cadrul Platformei Crimeea, inițiată de Kiev.

De asemenea, ministrul Taran și omologul turc, Hulusi Akar, au semnat un acord-cadru în domeniul militar, între guvernele celor două țări. Acordul creează o bază legală pentru extinderea și aprofundarea cooperării bilaterale în domeniul apărării. Documentul definește domeniile și principiile de cooperare, regimul de securitate și procedura de schimb privind informațiile clasificate, reglementarea activității specialiștilor detașați de fiecare parte, compensarea eventualelor daune, soluționarea litigiilor etc.

