Ucraina mobilizează forțele militare de rezervă. Rezerviștii aflați în planurile de mobilizare au fost chemați la unitățile militare

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat că este „prea devreme” pentru a elibera marinarii şi navele ucrainene capturate de Rusia în Marea Azov, acuzând guvernul Ucrainei că a creat acest incident ca o distracţie de la problemele sale interne, scrie The...

Fostul deputat Ion Mărgineanu şi-a împlinit visul de 25 de ani de a parcurge pe jos distanţa de la Bălţi la Alba Iulia în Anul Centenar „Sunt om credul, domnișoară, și dacă cineva îmi spune că mă iubește, eu îl cred. Nu am pierdut niciodată în...

În perioada 26 noiembrie - 26 decembrie, zece regiuni din Ucraina au fost puse sub incidența legii marțiale. Legea marțială a fost introdusă după ce Rusia a confiscat trei nave militare ucrainene și a reținut echipajele acestora în Marea Neagră, în apropierea strâmtorii Kerci ce face legătura între Marea Neagră și Marea Azov.

În plus, în regiunile în care a fost introdusă legea marțială, chemarea celor responsabili pentru serviciul militar va dura 10 zile. În această perioadă, va fi organizată "coordonarea dintre brigăzile și batalioanele de apărare teritorială pentru a se pregăti apărarea acestor regiuni".

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)