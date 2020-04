Ucraina: O bunică în vârstă de 92 de ani, aflată în carantină, a evadat pe geam pentru a-și cumpăra o basma nouă pentru Paști

„ Bunica are 92 de ani. Trăiește cu copii, nepoți, strănepoți . Bunica este îngrijită și nu i se permite să iasă din casă din cauza carantinei. Dar ea era de neoprit. Are nevoie de un nouă basma și lenjerie de corp în prejma Sărbătorilor de Paști. Dimineață! Pe strada pustie apare mașina poliției, care se oprește lângă curtea lor. Vecinii zărnesc după jaluzele. Poliția spune ceva despre amenda de 17.000 de grivne. Familia e șocată: ce s-a întâmplat?! Se deschide ușa și polițistul îi întinde galant mâna bătrânei, care iese grațios din mașină. Polițiștii spun că au găsit-o în centrul orașului, la cinci stații de autobuz distanță, iar transportul urban nu circulă. Rudele sunt nedumerite: cum a ieșit bunica din casă, unde e atâta lume? Și ce credeți? Bătrâna a ieșit pe geam și a trecut printre gard”, a povestit Natalia Zotova

