Ucraina se va retrage din Interpol dacă organizația internațională va fi condusă de Rusia

Probabilitatea unui acord real între Rusia și Japonia în diferendul lor teritorial privind sudul insulelor Kurile este negativa si dpdv matematic tinde spre zero. În ultimele decenii la Moscova s-au spus prea multe ”patriotisme” despre ”inseparabilitatea...

Firmele din Germania scot la concurs peste 500 de joburi, unele dintre ele fiind plătite cu până la 74.000 de euro brut pe an.

În ajunul celei de-a doua runde a alegerilor prezidențiale din Georgia, guvernul de la Tbilis a decis să „anuleze” datoriile bancare ale populatiei, in principal a datornicilor aflati în așa-numita „listă neagră” (biroul de credit), a anunțat luni...

Ahmed Zakaev – fostul lider al separatiștilor ceceni. A fost reținut de autoritățile daneze timp de o lună, sub acuzația ca a ucis un om care mai tarziu s-a dovedit ca este viu.

Bill Browder (foto) – finanțator britanic și critic al lui Putin. A fost reținut de politia spaniola in baza unui mandat Interpol emis de Rusia. Eliberat mai târziu.

Publicatia The Times citează o declarație a organizației internaționale neguvernamentale ”Fair Trials”, care constată că „ar fi inacceptabil ca o țară care a comis o serie de încălcări grave ale regulilor Interpol să obtina poziție de conducere în această importantă organizație de supraveghere”.

