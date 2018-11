Ucraina: Victorie a liderilor actuali în „alegerile” din estul separatist

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

Doi agenţi de poliţie au fost răniţi după ce un vehicul a lovit, vineri, convoiul premierului belgian, Charles Michel, şi al omologului britanic, Theresa May, pe o autostradă din Belgia, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate belgiene.

În plin An Centenar, tema Unirii R. Moldova cu România este abordată tot mai des, inclusiv în unele cercuri ale puterii. Chiar dacă nimeni nu neagă necesitatea acestui eveniment, mulți se spală pe mâini, scuzându-se că deocamdată nu a sosit momentul și că...

"Sunt organizate sub ameninţarea mitralierelor ruseşti, într-un teritoriu ocupat" de Rusia, a declarat sâmbătă seară preşedintele ucrainean, Petro Poroşenko.

Ţinute sub supravegherea militarilor înarmaţi cu pistoale kalaşnikov şi recompensate bilete de loterie sau cartele de reîncărcare a telefoanelor mobile, aceste scrutinuri vizau alegerea "preşedinţilor" şi "deputaţilor" pentru cele două "republici populare" autoproclamate de rebeli la Doneţk (DNR) şi Lugansk (LNR), care de peste patru ani se sustrage autorităţii Kievului.

