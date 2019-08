UE insistă să investească bani în cea mai anti-europeană și pro-rusă regiune a R. Moldova

Circa trei milioane de lei au fost investite într-un proiect de infrastructură, realizat în localitatea Avdarma. Acest lucru a devenit posibil datorită unui program de susţinere a autorităţilor locale din UTA Gagauz-Yeri, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de executivul din autonomie, transmite MOLDPRES.



Ca urmare, la Avdarma a fost construit un drum spre izvorul Tatar çöşmesi şi a fost amenajat teritoriul numit Yözakay. Totodată, au fost instalate foişoare şi alte accesorii în zona de odihnă din preajma lacului din sat.

"Sperăm că noua zonă de odihnă va ţine mult timp, iar oamenii o vor păstra”, a opinat primarul de Avdarma, Ivan Casîm.

Potrivit şefului Direcţiei principale pentru construcţii şi infrastructură din UTA Gagauz-Yeri, Nicolai Constantinov, lucrările au fost executate calitativ şi în timp util.

„Proiectul va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii localnicilor şi la atragerea turiştilor în regiune”, a specificat funcţionarul, citat de gagauzinfo.md.

Programul de susţinere a autorităţilor locale din UTA Gagauz-Yeri (Support to Public Authorites in ATU Gagauzia SLPA) a fost lansat în 2017, cu un buget de trei milioane de euro, susţinut de Uniunea Europeană. Proiectul are o perioadă de implementare de 24 de luni şi prevede mai multe activităţi pentru dezvoltarea autonomiei.

Satul Avdarma face parte din municipiul Comrat şi are o populaţie de aproximativ patru mii de locuitori. Localitatea are o infrastructură dezvoltată, fiind asigurată cu reţele de apă şi canalizare, telefonie. În sat activează centre de business, sportiv şi de sănătate, o casă de cultură, şcoli de pictură, de muzică, de coregrafie, un spaţiu amenajat pentru concerte în aer liber etc. Locuitorii din Avdarma au un ziar local, un post de radio şi un site actualizat la zi cu reportaje video şi emisiuni. De asemenea, mai mulţi ani, Avdarma găzduieşte Campionatul internaţional de paraşutism, unde sunt disputate două cupe - „Avdarma” şi „Cupa Est-Europeană”.