UE va împrumuta R. Moldova 100 milioane de euro în condiții extrem de avantajoase

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Igor Dodon ne-a obișnuit deja că, atunci când are o problemă în coaliția de guvernare, iese și îi sperie pe PD-iști cu alegerile anticipate. În contextul discuțiilor pe marginea păgubosului acord de credit cu Federația Rusă care generează multe întrebări...

Fondurile AMF vor fi puse la dispoziție timp de 12 luni sub formă de împrumuturi în condiții extrem de favorabile pentru a ajuta aceste țări să-și acopere nevoile imediate de finanțare urgentă. Împreună cu sprijinul Fondului Monetar Internațional, fondurile pot contribui la îmbunătățirea stabilității macroeconomice și la crearea spațiului care să permită alocarea resurselor pentru protejarea cetățenilor și atenuarea consecințelor socio-economice negative ale pandemiei coronavirusului. Acest instrument rămâne disponibil și pentru alte țări eligibile care întâmpină dificultăți în balanța de plăți.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)