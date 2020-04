ULTIMA ORĂ /// 27 de cazuri confirmate de COVID-19 în comuna Trușeni

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Horoscop 30 Aprilie 2020, ora: 08:12

Avem o frumoasa Luna in Leu pentru a sarbatori ultima zi a lunii aprilie, o luna traita de majoritatea oamenilor de pe glob in izolare la domiciliu, ca niciodata pana acum. Este ceva de sarbatorit? Luna mai anunta schimbare semnificativa in aer. Deci sa ridicam paharul si sa facem un toast...