ULTIMA ORĂ /// A murit jurnalista Cristina Țopescu

Jurnalista Cristina Țopescu a murit, ea fiind găsită duminică seară de polițiști în casa sa din orașul Otopeni, au precizat pentru Mediafax surse din poliție. Urmează să fie efectuată o expertiză. Cristina Țopescu avea 59 de ani.

„În cursul acestei seri (duminică, n.r.), în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv, unde au găsit o persoană decedată, care nu prezintă urme vizibile de violență”, au precizat reprezentanții Poliției Ilfov.

Potrivit unor surse din poliție, este vorba despre jurnalista Cristina Țopescu.

Urmează să fie efectuată expertiza medico-legală. De asemenea, va fi deschis un dosar penal pentru a se afla împrejurările în care a murit jurnalista.

Ultima postare a Cristinei Țopescu pe Facebook este din 26 decembrie, când a distribuit un articol despre Papa Francisc.

Digi24 notează că, de la finalul anului trecut, Cristina Țopescu devenise consilier al noului ministru al Sănătății, Victor Costache. Potrivit postului de televiziune, și cei de la minister au încercat să o contacteze pe Cristina Țopescu, dar fără succes. Au crezut însă că este plecată în străinătate și de aceea nu răspunde la telefon.

Cristina Țopescu s-a născut la Oradea, în 1960 (avea 59 de ani). A fost fiica lui Cristian Țopescu, celebru comentator sportiv. A intrat în lumea televiziunii în perioada 1970-1979, când a apărut în emisiuni pentru copii. A absolvit facultatea de Limbi Străine din București.

Cunoscută ca prezentatoare de televiziune, în 2013 a devenit membră a PSD, în acel moment a încetat colaborarea cu televiziunea Prima Tv pentru care prezenta ”Focus”, principala emisiune de știri a televiziunii. În 1989 a încercat să fugă din România și a fost arestată primind trei luni de închisoare. A fost eliberată din arest pe 19 decembrie 1989.

Despre înscrierea in PSD:

”Simțeam că nu mai pot face mare lucru din presă și trebuia să îmi duc proiectele la un alt nivel.... Ca om politic, nu voi face decât să continuu să susţin şi să lupt pentru cauze în care cred cu toată tăria şi în care m-am implicat până acum ca jurnalist" (Prima TV, EVZ)

Despre presă:

Ca multe alte profesii frumoase, si televiziunea este paradoxala! Stirile, recunosc iarasi, nu prea mai sunt o provocare pentru mine, adica le fac cu prea putin efort intelectual fata de ce mi-as dori. Pe de alta parte, a devenit un fel de a doua mea natura sa fac televiziune, sa fac stiri, dar tot timpul imi doresc sa fac si altceva. Uneori pot, alteori, fatalmente, nu pot! E vorba de conjuncturi, de ce fel de emisiuni are nevoie postul la care lucrezi, de capacitatea de a intelege ca uneori, in viata, trebuie sa faci ceea ce au nevoie altii sa faci si nu neaparat ce ti-ar placea tie. E vorba, in ultima instanta, si de loialitate.

Eu cred ca sunt un jurnalist sentimental prin excelenta. Nu ma deranjeaza eticheta asta, ba chiar cred ca mintea fara suflet poate naste monstri. Nu sunt deloc genul de jurnalist care analizeaza rece, detasat, c-o minte ascutita ca un brici neiertator(Formula AS)

Despre episodul detentiei:

"Sigur că mi-a fost frică şi când am plecat peste graniţă. Dar gândul că trebuia să-mi văd mama, care era bolnavă, mi-a dat curaj. Mi-a fost frică şi în închisoare, de fiecare dată când se încheia un mandat de arestare mi-era frică să nu primesc un altul, şi-l primeam. După care îmi spuneam că trebuie să rezist, că nu am voie să cedez, cu atât mai mult în faţa unor miliţieni şi securişti care îmi terorizau familia şi tatăl de mult timp. Am ieşit din închisoare infinit mai puternică decât am intrat. Sau infinit mai conştientă că toţi suntem puternici, de fapt, dacă vrem" (sursa Adevarul)