ULTIMA ORĂ /// Balcanii de Vest: extinderea UE oprită (iar pentru R. Moldova nici o perspectivă)

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Expert în politici de securitate, despre alianța ACUM-PSRM: am rămas şocat cât de multă incompetenţă şi naivitate este la Chişinău, bagă țara în mocirlă

Președintele de onoare al Partidului Liberal (PL), Mihai Ghimpu, are în continuare o atitudine critică față de guvernarea „ACUM” – PSRM. Acesta le reproșează reprezentanților „ACUM” că au cedat socialiștilor instituțiile de forță și, în cele...

O explozie puternică s-a produs astăzi dimineață în oraşul Doneţk, aflat sub controlul armatei susținute de F. Rusă.

Pleonasmul este o deficienţă de exprimare care constă în alăturarea unor cuvinte cu acelaşi sens, cum ar fi, de exemplu, sintagma avansaţi înainte, în care a avansa are deja sensul de a înainta, astfel că este suficient să spunem fie avansaţi, fie mergeţi...

Solstitiu de vara 2019. Pe 21 iunie, este solstiţiul de vară în emisfera nordică, adică este cea mai lungă zi din an. Tot atunci, este Ziua Mondială a Soarelui.

Ilan Șor a vândut 12 magazine duty-free. Compania Dufremol SRL, care a fost principalul operator al magazinelor duty-free din Moldova a devenit proprietatea omului de afaceri bulgar Marko Todorov în luna aprilie a acestui an, scrie Mold-Street.com

Ambasada Rusei din România a postat pe pagina sa de Facebook un lung mesaj anti-NATO, pornind de la o serie de declaraţii făcute de ministrul român al Apărării, Gabriel Leş, la conferinţa „Black Sea and Balkans Security Forum 2019”, desfăşurată la Constanţa...

Este acum de neconceput ca țări precum Albania și Macedonia, chiar dacă și-ar începe negocierile rapid, să intre în UE înainte de mulți ani de târguieli, poate chiar un deceniu. In cazul Moldovei, caz care nici nu e luat acum în considerare, am putea vorbi chiar de o întreagă generație.

Dar capitalele UE au decis iarăși să nu decidă nimic și au amânat pentru luna octombrie o posibilă invitație făcută Albaniei și Macedoniei de începe negocierile de aderare, în ciuda recomandării făcută luni de Comisia UE, in persoana șefei diplomației europene Federica Mogherini.

Ca și anul trecut, ca în fiecare an, de altfel, țările Uniunii Europene nu au reușit nici acum să ajungă la o unanimitate în chestiunea unei noi extinderi in Balcani, în special prin cooptarea Serbiei și Muntenegrului, cu care s-au început deja negocierile.

