ULTIMA ORĂ /// Declarație comună, semnată de România și alte 10 state: Occidentul nu trebuie să abandoneze Ucraina în fața agresiunii Rusiei

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

În Congresul SUA a fost publicata in forma actualizata proiectul de lege „În apărarea securității americane împotriva unui actelor de agresiune ale Kremlinului”, care prevede introducerea de sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

Ultima zi de iarnă vine cu soare și o vreme primăvăratică. Precipitațiile s-au oprit, iar soarele își face apariția printre cei câțiva nori de pe cer. Vremea se încălzește ușor și temperaturile nu scad sub zero grade. Maxima zilei se va înregistra la amiază...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

”Evenimentele care au avut loc acum cinci ani în Crimeea ne-a arătat încă o dată că nu putem lua libertatea și securitatea noastră ca bunuri câștigate pentru totdeauna. Sistemul de reguli internaționale care este fundamental pentru securitatea mondială a fost subminat și trebuie să fim fermi și gata să apărăm legea internațională și securitatea individuală și colectivă. O altă lecție este aceea că trebuie să întărim rezistența societăților noastre împotriva diverselor atacuri și interferințe. Ucraina a făcut progrese vizibile în această direcție de-a lungul celor cinci ani, cu sprijinul partenerilor săi. (...) Obiectivul nostru comun este acela de a readuce stabilitatea înapoi în spațiul euro-atlantic. Europa și partenerii săi euroatlantici au dovedit că au capacitatea de a se uni în fața provocărilor externe, dar trebuie să continuăm să ne întărim capacitatea de a ne proteja împotriva tentativelor de a ne diviza sau de a slăbi securitatea noastră. Vom continua politica noastră de a nu recunoaște anexarea Crimeei și vom continua să condamnăm agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Oferirea de ajutor și asistență pentru Kiev este crucială, în condițiile în care securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea întregii Europe. O politică coodonată privind sancțiunile împotriva Kremlinului transmite Rusiei un mesaj clar potrivit căruia orice încălcare a dreptului internațional are consecințe. Nu vom uita și nu vom abandona niciodată Crimeea”, se mai arată în document.

Declarația de sancționare a agresiunii Rusiei este semnată de șefii diplomației din Lituania, Letonia, Estonia, Danemarca, Suedia, Canada, România, Cehia, Polonia, Marea Britanie și Ucraina. ”Astăzi, poporul din Ucraina este mai unit ca niciodată în ceea ce privește hotărârea de a merge pe drumul integrării europene. Deși mai sunt multe reforme de implementat, un progres semnificativ a avut loc în pofida agresiunii Rusiei. Ucraina de astăzi este profund diferită de cea de dinainte de 2014 și nu a fost nicicând mai aproape de Europa și de valorile europene. Prin contrast, Crimeea aflată sub ocuparea Rusiei face regrese. Oamenii care trăiesc acolo sunt mai izolați ca niciodată, iar situația privind drepturile omului și condițiile socio-economice se degradează”, se mai arată în documentul publciat integral de Guardian.

