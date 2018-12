ULTIMA ORĂ /// Doi bărbați învinuiți de escrocherie în proporții deosebit de mari deferiți justiției

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Portalul Telegraph.md a identificat câteva mijloace prin care clanul Lucinschi-Filat-Ţopa-Platon manipulează cetăţenii. Analiza portalului utilizează drept instrument de lucru teoriile lui Noam Chomsky, ilustru profesor de lingvistică la Massachusetts Institute of Technology,...

Situația politică de la Londra este mai confuză ca oricând. Theresa May se confruntă un vot de neîncredere în seara aceasta, în ajunul summitului UE de la Bruxelles, 13-14 decembrie, dedicat în bună parte Brexitului, iar situația politică de la Londra este mai...

În urma denunțului proprietarului companiei prejudiciate, procurorii anticorupție au pus sub învinuire autorii schemei de înșelăciune, aceștia fiind plasați în arest preventiv și aplicat sechestru pe mijloacele financiare sustrase.

În rezultatul încheierii acestor două acte juridice, administratorul firmei contractante, în scopul ducerii la bun sfârșit a schemei de înșelăciune și însușire a banilor străini, s-a adresat în instanța de judecată în calitate de reclamant, cu o cerere de încasare a pretinsei datorii în sumă de 45 3711 84,40 lei, penalitatea în mărime de 16 333 626,38 lei, dobînda de întârziere de 4 094 594 lei, taxa de stat în mărime de 50 000 lei și cheltuielile pentru asistență juridică în mărime de 200 000 lei, astfel solicitând în total încasarea sumei de 66 049 404,78 lei de la compania străină. În continuare, cei doi autori ai schemei au încheiat o tranzacție de împăcare, semnată de ambii, ceea ce înseamnă recunoașterea datoriei indicate. Drept urmare, instanța de judecată, fiind indusă în eroare, a emis o încheiere prin care a admis cererea și a confirmat tranzacția de împăcare, dispunând astfel încasarea din contul companiei internaționale a sumei contestate.

