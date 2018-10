Administrația fiscală din statul New York a confirmat că a demarat o investigație privind suspiciuni de evaziune fiscală, după ce cotidianul New York Times a scris că președintele american Donald Trump și-ar fi ajutat părinții să evite plata a milioane de dolari drept taxe, relatează BBC News.



Potrivit cotidianului președintele ar fi fost implicat într-o schemă dubioasă în anii 90, care implica și frauda fiscală. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sarah Sanders, a respins acuzațiile și a calificat articolul din New York Times drept un atac la adresa președintelui american. Trump însuși nu a comentat, însă avocatul său, Charles Harder, a spus într-o declarație de presă că nu a fost vorba despre nicio fraudă fiscală sau evaziune. ”Faptele pe care New York Times își bazează acuzațiile sunt lipsite total de acuratețe”, a susținut el.



New York Times scrie că Trump a primit milioane de dolari de la tatăl său. Mare parte din bani au fost virați în conturile sale pentru că și-ar fi ajutat părinții să evite plata unor taxe. Împreună cu rudele sale, Trump ar fi pus la cale o întreagă schemă financiară potrivit căreia, printre altele, o parte din bani erau virați mascat sub forma unor cadouri din partea păriniților. Cotidianul mai scrie că și-ar fi ajutat tatăl să obțină deduceri de taxe în valoare de milioane de dolari. În același timp, i-ar fi ajutat să plătească impozite mai mici prin subevaluarea proprietăților.



Sursa: hotnews.ro