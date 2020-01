ULTIMA ORĂ /// FOTO, VIDEO - O aeronavă cu 83 de persoane la bord s-a prăbușit in Afganistan. SURSE - Aeronava ar fi fost DOBORÂTĂ de talibanii afgani

Un avion de pasageri s-a prabusit, luni, in provincia Ghazni din Afganistan, la sud vest de Kabul, dupa ce a luat foc in aer din cauza unor probleme tehnice.

Nu există o confirmare clară cui aparține aeronava. Unele surse spun că aeronava ar aparține companiei Ariana, cu toate că aceștea au negat acest lucru. Alte voci afirmă că aeronava ar aparține statului afganez, în timp ce vocile apropiate de regimul afganez pretind că aeronava ar aparține „americanilor”.

#Breaking:

Taliban-affiliates are claiming the aircraft that crashed in #Afghanistan today was a U.S. aircraft that was shot down by the Taliban

"A U.S. aircraft was shot down by Taliban in Dahiek district of Ghazni province. The area has been sealed by Taliban forces.” pic.twitter.com/aXoff4QK3S