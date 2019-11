ULTIMA ORĂ /// Grupul Gas Natural Fenosa în R.Moldova își schimbă denumirea în Premier Energy

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

În România post-decembristă comunismul a devenit un agent electoral de mare calibru al dreptei. Pentru că am avut un partid de stînga născut, pe bune, din cenușa fostului PCR, iar dreapta nu a prididit să proclame, la fiecare ciclu electoral, nevoia...

LTD din Cipru și anume această firmă figurează în acte ca unic proprietar al Red Union Fenosa și GNF Furnizare Energie.

Amintim că o investigaţie RISE Moldova a arătat că grupul Fenosa în Republica Moldova are acum, de fapt, trei stăpâni, iar aceștia au preluat afacerea nu direct, ci prin Joseco Holdings Co.

De notat că Gas Natural Fenosa este una dintre cele mai mari companii din Moldova cu o cifră totală de afaceri de circa șase miliarde lei. Până la mijlocul acestui an ea a făcut parte din grupul spaniol Naturgy (fost Gas Natural Fenosa).

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)