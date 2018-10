ULTIMA ORĂ /// În Norvegia au loc CELE MAI AMPLE manevre ale NATO de la încheierea Războiului Rece

'Exerciţiile terestre vor fi efectuate la 1.000 km de graniţa cu Rusia şi operaţiunile aeriene la 500 km. Rusia nu are niciun motiv să se îngrijoreze', a declarat generalul norvegian Rune Jakobsen.

'Avem o activare mai degrabă mecanică', o 'revenire la o formă de coregrafie', totuşi Trident Juncture 18 nu are 'nimic destabilizator', mai spune acelaşi expert.

Flota rusă a Nordului urmează să primească cinci nave noi de război, cinci vase de sprijin şi 15 avioane şi elicoptere până la sfârşitul acestui an, potrivit ministrului apărării rus Serghei Şoigu.

Sub preşedinţia lui Vladimir Putin, armata rusă şi-a consolidat în mod semnificativ capacităţile în Arctica. Baze militare aeriene au fost renovate sau construite şi au fost instalate noi radare şi sisteme de rachete antiaeriene.

Copyright © 2006 - 2018 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 23 Octombrie 2018, ora: 08:31

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.