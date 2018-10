ULTIMA ORĂ /// Kyivul a declarat PERSONA NON GRATA pe consulul maghiar din Berehove

Ministerul de Externe al Ucrainei l-a anunțat astazi pe ambasadorului Ungariei în Ucraina, Ernő Keskeny, că îl declara persona non grata pe consulul Ungariei din orașul Berehove, in regiunea Transcarpatia.



Ambasadorului maghiar i-a fost inmanata o nota în care se spune ca, în conformitate cu articolul 23 al Convenției de la Viena privind relațiile consulare și în legătură cu activitățile incompatibile cu statutul diplomatic, consulul Consulatului Ungariei de la Berehove trebuie să părăsească teritoriul Ucrainei în următoarele 72 de ore.

„Sperăm că partea maghiară să va abține pe viitor de la orice măsuri neprietenoase față de Ucraina, iar oficialii săi nu vor încălca legislația ucraineană”, susține Ministerul de Externe.





MAE a adăugat că îi consideră pe cetățenii ucraineni de origine maghiară „ca factor unificator în relațiile dintre cele două state și face apel la partenerii maghiari sa faca același lucru”.

Anterior, mass-media ucrainene au relatat despre acordarea de cetatenii pe banda rulanta in cadrul Consulatului Ungariei din regiunea Transcarpatia. Totodata, în imaginile video inregistrate in timpul si dupa depunerea juramantului in incinta Consulatului de la Berehove, consului ar fi recomandat ”proaspetilor” cetateni maghiari sa ascunda de autoritatile ucrainene existenta dublei cetatenii.

sursa: paginaderusia.ro