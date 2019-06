ULTIMA ORĂ /// Nicolae Chitoroagă, șeful PCCOCS și-a dat DEMISIA / Cum explică această decizie

„Este adevărat. Am depus cerere de eliberare din funcție. Motivul este simplu - starea de lucruri și presiunea la care este supusă instituția. Scopul demisiei mele este scoaterea acestei presiuni, astfel încât instituția să activeze și procurorii să-și poată îndeplini obligațiunile de serviciu”, ne-a spus Chitoroagă. https://deschide.md/

Cooperarea dintre Republica Moldova şi Republica Lituania în diverse domenii, asistenţa lituaniană în procesul de integrare europeană, negocierea unui acord bilateral privind conversiunea şi recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere, etc., au fost discutate în...

Radiațiile solare sunt extrem de periculoase și devin din ce în ce mai puternice cu fiecare an care trece, avertizează medicii. Cremele de protecție solară sunt foarte importante, nu numai pentru cei care merg pe plajă, ci pentru oricine se expune razelor solare.

Actualitate 27 Iunie 2019, ora: 11:43

August este luna in care cele mai multe fructe ale padurii sunt coapte. Zmeura, afinele, murele, toate acestea sunt accesibile si se pot gasi in natura in timpul drumetiilor de vacanta.