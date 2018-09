ULTIMA ORĂ /// Oficial rus: Exista riscul unui CONFLICT MILITAR între Rusia si SUA

Confruntarea si starea de tensiune din relatiile dintre Moscova si Washington se intensifica. Mai mult, creste riscul unui conflict militar intre cele doua state, este de parere ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov.



"Daca luam in calcul nivelul de incordare la care a ajuns discursul politic, ce iese dincolo de cadrul a ceea ce pana de curand era considerata politete diplomatica, atunci da, confruntarea si starea de tensiune se intensifica", a spus seful diplomatiei de la Moscova intr-o emisiune de televiziune.

Potrivit spuselor sale, Moscova adopta masuri de raspuns la "retorica rusofoba" a reprezentantilor Washingtonului. "Reactionam deja, reactionam punctual. In primul rand in privinta personajelor care se ocupa de retorica rusofoba si de actiuni rusofobe", a explicat Lavrov, subliniind ca reactiile, oricat de dure ar fi ele, nu sunt singura metoda.





"Andrei Gromyko, fostul mare ministru de externe al Rusiei, a declarat, la un moment dat, ca zece ani de negocieri sunt mai bune decat o zi de razboi. Si a avut dreptate. In orice caz, asa cred eu", a continuat actualul titular al portofoliului.

In acelasi timp insa, el a recunoscut ca intre Rusia si SUA apare chiar si riscul unei confruntari militare, care sporeste in special din cauza politicii promovata de SUA in chestiunea ucraineana, prin sustinerea regimului de la Kiev prin oferirea de armament, prin trimirea de intructori militari.

Timpul.md