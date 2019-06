ULTIMA ORĂ /// PDM SE RETRAGE DE LA GUVERNARE, DAR CRIZA CONSTITUŢIONALĂ RĂMÂNE (VIDEO)

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Moșii de vară 2019 Sâmbăta Morților. Mosii de vara sau Sambata Mortilor de dinaintea Rusaliilor este o sarbatoare in care se face pomenirea mortilor.

Sezonul cald aduce numeroase alimente proaspete pe care trebuie să le includem în dieta noastră. Fructe şi legume din abundenţă, proaspete şi delicioase, toate reprezintă o variantă ideală şi sănătoasă pentru zilele de vară. În plus, multe dintre fructele şi legumele de...

Promitem că PDM va reuși să aducă stabilitatea în tară. Cerem susținătorilor noștri să susţină decizia care am luat-o. Le vom da motive să fie mândri de echipa noastră și de modul în care acționăm. Așa cum am făcut, PDM va susține fiecare membru al echipei sale. În cazul când vor exista presiuni sau abuzuri, vom face tot ce ne stă în putere pentru a preîntâmpina."

Am fi dorit să luam decizii pentru care guvernarea să poată fi preluată legal, însă din cauza refuzului la dialog nu s-au găsit compromisuri. Indiferent ce soluții se vor găsi în continuare, guvernul care se va instala va funcționă ilegal. Funcționarii de instituţii nu vor putea legal să execute deciziile unui astfel de guvern. Cel mai probabil se vă ajunge până în final la anticipate. Singura forma prin care se poate soluționa legal criza creată de binomul PSRM - ACUM.

Decizia noastră are efect politic. Va rezolva parțial blocajul în care ne aflăm și va fi semnal clar că PDM nu se ţine de putere. Decizia noastră nu va soluționa în nici un fel problema blocajului politic și instituţional în care se află ţara. Sarcina preluării în legalitate a puterii rămâne a fi rezolvată de binomul PSRM - ACUM, creat de Dodon și partidele condiţionat proeuropene, cum le-a numit și președintele Rusiei.

