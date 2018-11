ULTIMA ORĂ /// Prețurile petrolului au scăzut cu peste 7%, la cele mai reduse nivele din ultimul an

Prețurile petrolului au scăzut marți cu peste 7%, la cele mai reduse nivele din ultimul an, pe fondul evoluției negative a pieței de pe Wall Street, provocată de îngrijorările tot mai mari legate de încetinirea creșterii economiei globale, transmite Reuters. Cotația petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referință pe piața americană, a coborât cu până la 7,7%, la 52,77 dolari pe baril, cel mai scăzut nivel atins după octombrie 2017, scrie News.ro. Prețul petrolului Brent a scăzut cu până la 7,6%, la 61,71 dolari pe baril, cel mai redus nivel de după decembrie 2017.



Scăderea înregistrată marți continuă evoluția negativă a prețurilor țițeiului declanșată la începutul lunii octombrie. Prețul petrolului WTI este cu 30% sub maximul ultimilor aproape patru ani atins la începutul lunii octombrie, în timp ce prețul petrolului Brent este mai mic cu 28%. ”În acest moment este vorba mai mult despre riscuri. Când piața de capital scade cu 8-9%, tinde să creeze imagini despre o economia globală slabă, iar acest lucru alimentează așteptările unei cereri de petrol sub estimări”, a declarat Jim Ritterbusch, președintele firmei Ritterbusch and Associates Bursele au fost afectate în ultimele două luni de îngrijorări precum creșterea profiturilor companiilor, care s-ar putea să fi atins nivelul maxim, creșterea costurilor de împrumut, încetinirea activităților economice la nivel mondial și tensiunile comerciale. Organizația Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) ar putea decide reducerea livrărilor de petrol cu 1-1,4 milioane de barili pe zi, la o reuniune programată să aibă loc pe 6 decembrie.



