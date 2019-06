ULTIMA ORĂ /// Procurorii aplică SECHESTRU pe mai multe bunuri ale deputatului Ilan Șor

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni au depistat un tânăr moldovean, ascuns într-un autocar de rută. Fără acte, înghemuit și camuflat sub bancheta din spate, acesta își crease un plan să ajungă la București, cu trecerea neobservată la...

Nu cunoaștem deocamdată valoarea bunurilor pe care a fost pus sechestru, reprezentanții Procuraturii Anticorupție vor reveni cu detalii la acest subiect ulterior. Știm însă că bunurile aparțin unor companii de ale lui Ilan Șor și că sechestrul are legătură cu dosarele privind frauda bancară în care este vizat deputatul. „A fost aplicat sechestru, de fapt, acum suntem încă în proces, pe mai multe bunuri. Sunt bunuri care aparțin mai multor companii, inclusiv companii care gestionează regimul de vânzare a bunurilor Duty Free. Sunt vizați mai mulți agenți economici. Este vorba despre investigația fraudei bancare”, a declarat Adriana Bețișor pentru TV8 .

