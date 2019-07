ULTIMA ORĂ /// Procurorul general Eduard Harunjen și-a anunțat DEMISIA / Dodon a emis decretul de eliberare din funcție

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Apa îmbuteliată a devenit una dintre cele mai profitabile afaceri. Doar în Statele Unite se cheltuiesc în jur de 100 de miliarde de dolari pe an. Companii mari precum Nestle, Pepsi sau Coca-Cola au început să exploateze această nişă. Lucru de înţeles de altfel,...

Comisia Europeană a majorat prognoza de creştere economică pentru România de la 3,3% în raportul de primăvară la 4% pentru acest an, în prognoza de vară, menţinând aceeaşi tendinţă şi în cazul inflaţiei, estimată la 4,2%, faţă de 3,6% în raportul...

Mi-a făcut o onoare să activez alături de voi, am simțit umărul vostru atunci când acesta a fost necesar, împreună am demonstrat un adevăr incontestabil – o echipă de profesioniști, atunci sunt uniți printr-un scop nobil, reușește multe lucruri bune.

O fac cu onoare, demnitate și responsabilitate pentru activitatea instituției pe care am avut onoarea să o conduc.

Or, anume Procurorul General și-a numit prin ordin adjuncții săi, șefii de subdiviziuni și de fapt toți procurorii din sistem, care în cei 3 ani au semnat zeci de mii de acte procesuale, zeci de mii de acte de învinuire și rechizitorii.

După o perioadă de 3 ani de muncă titanică de reformare, împreună cu partenerii noștri occidentali, datorită căreia am obținut o instituție a procuraturii cu adevărat funcțională, care, în pofida contestațiilor de ultima oră, lucrează în interesul cetățeanului Republicii Moldova și nu a politicienilor, cu regret asistăm la o perioadă în care anumiți politicieni încearcă să-și subordoneze politic procuratura.

