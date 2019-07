Ultima ORĂ /// Raportul Kroll 2 va fi publicat astăzi, dar FĂRĂ lista beneficiarilor finali

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Bărbatul a început să-şi injecteze venin de viperă în sânge şi susţine că acest ritual îl face mai tânăr şi mai sănătos, scrie The Guardian.

Moldova va trebui să se resemneze cu realitatea unui an de stagnare. Momentul este foarte rău căzut pentru toate țările asociate cu UE, ba chiar și pentru țările est-europene care sunt deja membre în UE.

Decizia a fost luată miercuri în cadrul ședinței de membrii Comisiei, care au primit raportul de la compania americană de audit și investigații financiare Kroll. Raportul primit de la compania americană nu conține însă și lista beneficiarilor. Alexandru Slusari susține că această listă s-ar afla de mai bine de un an la Procuratura Generală.

„Noi mult timp am auzit mitul că raportul nu poate fi publicat, pentru că e condiția companiei Kroll. Este un fals. Această companie e reticentă vizavi de publicarea acestui raport, dar ei au spus că dacă instituțiile din R. Moldova vor insista, pot să-l publice. Comisia de anchetă cu votul tuturor membrilor prezenți a decis că azi raportul Kroll 2 să fie publicat”, a declarat Alexandru Slusari.

