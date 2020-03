Actualitate 5 Martie 2020, ora 09:29 ULTIMA ORĂ / Percheziții la Banca Națională a Moldovei / Soțul Ruxandei Glavan ar fi fost REȚINUT Marime Font



Procurorii anticorupție au descins astăzi în forță la sediul Băncii Naționale a Moldovei în dosarul privind frauda bancară. Conform surselor ZdG, ar fi fost reținuți doi viceguvernatori, printre care Aureliu Cincilei, soțul deputatei democrate Ruxanda Glavan, precum și alți angajați ai BNM. La fel, unele surse mai spun că ar fi vorba și despre ex-guvernatoarea Emma Tăbârță, despre care Ilan Șor a spus aseară că se afla în relații apropiate cu Veaceslav Platon. Loading...



