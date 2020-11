ULTIMA ORĂ. PAS și PPDA refuză să meargă la consultări cu PSRM

Alexandru Slusari (17 noiembrie): „Nu există nici un raționament să mergem la aceste discuții”.

Sergiu Litvinencu: Dodon a declarat astăzi (ieri - n. red) că cheamă fracțiunile parlamentare ”la consultări”.

În primul rând, Constituția prevede doar două cazuri în care președintele cheamă fracțiunile la consultări – pentru desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru și înainte de a lua decizia cu privire la dizolvarea Parlamentului atunci când se întrunesc circumstanțele constituționale pentru aceasta. Chemarea din capul lui, deși nu este interzisă, nu este un instrument constituțional expres.

În al doilea rând, dar cine este Dodon la ziua de azi ca să cheme fracțiunile la consultări? Un cetățean pe care o majoritate covârșitoare din oamenii acestei țări l-a trimis la groapa de gunoi a istoriei! Cu un astfel de personaj noi nu avem de gând să discutăm.

Și, în general, în afară de consultări, am văzut că omul are planuri mărețe pentru viitor. Trebuie să-i spunem ferm că pentru ceea ce declară el că ar vrea să facă nu are un mandat popular. Iar exercitarea puterii în nume propriu și fără a avea girul cetățenilor nu este altceva decât uzurpare a puterii de stat.