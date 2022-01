ULTIMA ORĂ/ Slusari AVERTIZEAZĂ: „Dodon ar putea FUGI din R. Moldova, așa cum au procedat și ceilalți OLIGARHI. În loc să stea la Penitenciarul nr. 13, Dodon își dictează condițiile sale procurorilor”

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești. Dar, în loc de „A fost odată...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza insasi existenta. Amintiti-va din nou de Marele nostru Stefan.

„Remarcăm că, în cadrul audierilor de astăzi, Igor Dodon nu și-a recunoscut vina în săvârșirea faptei de care este bănuit. Concomitent, dumnealui pentru ziua de azi nu a dat careva declarații, solicitând acordarea unui termen pentru a discuta cu apărătorii săi și a se pregăti de audieri, ținând cont de complexitatea cazului”, se arată într-un comunicat de presă al Procuraturii Generale. Astfel, în privința lui Igor Dodon a fost aplicată măsura procesuală de constrângere sub formă de obligarea de a se prezenta la organul de urmărire penală. Procuratura subliniază că bănuiala adusă lui Igor Dodon este legată de activitatea acestuia din perioada anilor 2008 - 2009, atunci când a deținut funcția de prim-viceprim-ministru, ministru al Economiei și Comerțului în Guvernul condus de Zinaida Greceanîi.

„Ce se întâmplă? În loc să stea la Penitenciarul nr. 13, Igor Dodon își dictează condițiile procurorilor. Apropo, după trei luni de schimbări la Procuratura Generală, așa și nu vedem nicio mișcare pe dosarele „кулёк”, „Bahamas” sau îmbogățirea ilicită, care a fost reflectată în mai multe investigații jurnalistice. Se dorește ca Dodon să plece din republică, așa cum au fugit ceilalți oligarhi? Sau dânsul are garanții geopolitice de imunitate?”, se întreabă Slusari.

„Au trecut aproape două săptămâni de la audierea lui Igor Dodon în cauza privind importul energiei electrice în 2008. E vorba de un prejudiciul de circa 12 milioane de dolari. În continuare ce urmează? Procuratura Generală nu are nimic de spus societății? Igor Nicolaevici, cel care a negociat acest contract în detrimentul intereselor R. Moldova, a venit la procuratura ca la el acasă. Față de el nu a fost aplicată nici cea mai blândă măsură preventivă. El a cerut timp pentru familiarizarea cu materialele dosarului și anchetatorul a acceptat solicitarea lui, fără că să fie stabilită măcar următoarea dată a audierii”, se arată indignat Slusari. Liderul Platformei „DA”, care în 2019 a făcut front comun cu Partidul Socialiștilor din R. Moldova, inclusiv cu Dodon împotriva lui Vlad Plahotniuc, avertizează că fostul președinte ar putea fugi peste hotare.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)