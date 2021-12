ULTIMA ORĂ! Andrei Năstase se vrea procuror general: „Cu mare drag aș participa”

Ex-liderul PPDA, Andrei Năstase are planuri grandioase, și anume dorește să candideze la funcția de procuror general, atunci când va fi lansat concursul. Anunțul a fost făcut chiar de către Năstase.

„Cu mare drag aș participa la concursul pentru ocuparea funcției de procuror general. Văd că se umblă la lege… Poate, o modifică în sensul în care eu să pot participa la concurs”, transmite Știri.md.



„Ceea ce vreau eu de la Procuratura Republicii Moldova e să nu slujească nimănui, nici măcar părții vătămate, ci legii. Eu am cu totul alte abordări. Eu am abordări instituționale, legale, văzute prin prisma Convenției Europene a Drepturilor Omului și altor tratate la care Moldova este parte. Dar întâi de toate – prin prisma Constituției. Nimic nu a fost mai presus în tot ce am făcut eu. Și în raport cu Plahotniuc, și în raport cu Dodon, și în raport cu toată lumea, pentru că am știut că, dacă nu sunt așa, atunci degeaba mai pretind că sunt om de stat”, a menționat Năstase în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.