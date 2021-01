ULTIMA ORĂ! Curtea de Apel a ridicat sechestrul de pe contul unui deținut, om din anturajul lui Plahotniuc

La 12 ianuarie 2021, Curtea de Apel Chișinău a dispus ridicarea sechestrului aplicat în octombrie 2019, prin ordonanța procurorilor Procuraturii Anticorupție, asupra mijloacelor bănești în euro de pe un cont bancar deținut la BC „Victoriabank” SA de Christos Konstantinou, scrie Ziarul de Gardă. Cipriotul Konstantinou ar fi un fondator de firme off-shore și om din cercurile apropiate ale fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc și ale lui Vladimir Andronachi.

Hotărârea definitivă și irevocabilă a Curții de Apel prevede ridicarea sechestrului aplicat în cadrul urmăririi penale privind frauda bancară și devalizarea sistemului bancar din R. Moldova. Sechestrul a fost aplicat prin ordonanța procurorului din cadrul Procuraturii Anticorupție din 8 octombrie 2019, asupra mijloacelor bănești în euro de pe contul bancar deținut la BC „Victoriabank” SA de Christos Konstantinou.

Decizia de ridicare a sechestrului a fost luată de un complet de judecători în frunte cu Anatol Pahopol care au admis apelul avocaților lui Christos Konstantinou și a casat hotărârea judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 20 iulie 2020, la cererea de chemare în judecată depusă de acesta împotriva Procuraturii Anticorupție privind ridicarea sechestrului asupra mijloacelor bănești și compensarea cheltuielilor de judecată.

În această cerere de chemare în judecată, respinsă de instanță la 20 iulie 2020, avocații lui Konstantinou au contestat din textul ordonanţei privind sechestrul că acesta este pus ,,în vederea eventualei confiscări speciale a bunurilor companiei…”.





Avocații au mai invocat că suma de bani în euro asupra căreia a fost aplicat sechestru a fost transferată lui Christos Konstantinou pe contul bancar deţinut la BC „Victoriabank” SA, de către compania ,,Introstyle Solutions” LTD cu destinaţia – ,,servicii de consultaţie”, la 22 noiembrie 2015, o parte din bani fiind atunci pe cont la 4 ani de la transfer.

Conform documentului, banii primiți de Konstantinou în 2015 au fost utilizați „pentru necesităţi personale şi de serviciu o perioadă îndelungată de timp”.

,,Introstyle Solutions” LTD, de la care Konstantinou a primit banii puși sub sechestru, cu destinaţia – ,,servicii de consultaţie”, este fondatorul SRL Radio Media Group, firmă înregistrată la 27 martie 2012 și care o are pe Victoria Bucătaru în calitate de conducătoare.

SRL Radio Media Group, alături de Radio Media Group Inc, este una din firmele fondate de fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, și pe care, în 2015, au fost trecute patru televiziuni şi trei posturi de radio pe care controversatul om de afaceri le-a ascuns, de-a lungul anilor, în spatele unor companii off-shore.