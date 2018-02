ULTIMĂ ORĂ: Peste 500 de magazine și restaurante așteaptă vânzarea cu tichetele de masă Up Moldova

Up Moldova deține cea mai mare rețea națională de parteneri pentru acceptarea tichetelor de masă Dejun. Astfel, peste 500 de locații, magazine și restaurante din Republica Moldova sunt gata să ofere clienților săi, posibilitatea de a achita prânzul sau produsele alimentare prin intermediul tichetelor de masă – unul dintre cele mai răspândite beneficii extra-salariale la nivel internațional.

Lista partenerilor a fost completată cu branduri precum: GreenHills, Pizza Mania, Oliva, Rogob, Family Pizza, Velmart, Foișor, Fish Market, Vega-L, Panilino, Salat, Granier, Grill 57, Cuptorul Fermecat și rețeaua de cafenele Gălbenuș, pe lângă primii comercianți care s-au alăturat tichetelor de masă Dejun, încă de la finalul anului trecut: Linella, UniMarket, Nr 1, Mojito, Draft Sandiego, Tirex, Gusto Pretzel, La Taifas, Vento, Tucano, etc. Lista de parteneri afiliați din toată țara se actualizează și este disponibilă pentru consultare pe www.upmoldova.md.

În prezent, compania Up Moldova este pregătită logistic și este gata să parcurgă procedura de licențiere, conform prevederilor Legii cu privire la tichetele de masă, din 1 ianuarie 2018. Potrivit proiectului, valoarea unui tichet va fi de până la 45 de lei şi va putea fi eliberat atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic. Valoarea tichetului de masă urmează a fi indexată anual, în funcție de inflație. Sistemul tichetelor de masă vine ca o soluție pentru angajatorii din Republica Moldova pentru a răspunde provocărilor actuale legate de atragerea și retenția de personal, precum și de motivare a angajaților.





Grupul internațional Up investește în oameni și tehnologie, pentru a asigura, dezvoltarea și creșterea angajaților săi din Republica Moldova. Directorul companiei locale, Dumitru Cozmolici a declarat că echipa Up Moldova este formată și consolidată în proporție de 100% și este gata să ia startul în procesul de emitere a tichetelor de masă: “Membrii echipei Up Moldova au o experiență de lucru de peste 10 ani în oferirea serviciilor de consultanță în domeniul fiscal, contabilitate și motivarea efectivului de personal. Angajații Up Moldova sunt pregătiți și sunt gata să consilieze partenerii de business pentru a le propune soluții inteligente adaptate nevoilor și specificului fiecărei afaceri.”

Sistemul tichetelor de masă este funcțional în 40 de țări, dintre care 19 sunt state membre ale Uniunii Europene. Experiența statelor europene demonstrează efectul puternic de antrenare pe care tichetele de masă îl au pentru întreaga economie, în special asupra sectorului alimentar, prin crearea de locuri de muncă și oportunități de creștere a afacerilor în domeniu. Mai mult, potrivit unui studiu realizat de Asociația Profesională a Emitenților de Tichete din România, angajatorii consideră tichetele de masă ca fiind esențiale pentru succesul afacerii lor din prisma beneficiilor pe care le aduc: avantajele fiscale asociate acordării tichetelor, îmbunătățirea atmosferei la locul de muncă, creșterea productivității angajaților, reducerea absenteismului. Totodată, angajații afirmă că principalele beneficii ale tichetelor de masă sunt: creșterea puterii de cumpărare, instrument de motivare la locul de muncă, calitate mai bună a alimentației.

Grupul Up în cifre:

24,5 de milioane de beneficiari în întreaga lume

1,3 milioane de clienți

1 milion de comercianți parteneri în rețeaua Up

3396 de angajați colaboratori

Nr°3 mondial pe piața tichetelor de servicii (pe suport electronic și hârtie).