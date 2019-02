Ultima oră! Președintele statului, Igor Dodon, amenință familia lui Ilan Șor; Politicianul i-a amintit cum i-a finanțat campaniile electorale, dar și alte detalii picante

„Am spus doar ceva din ce avem sau am avut în comun. Dacă nu va înceta să-mi amenințe familia sau să încerce să scoată partidul pe care îl conduc din campania electorală, voi povesti despre activitatea lui despre care la sigur nu vrea să-și amintească”, a atras atenția Ilan Șor.

„Am zburat împreună în diferite orașe cu avionul meu. Am mers la Monaco la un meci de fotbal și ca unui prieten apropiat i-am creat condiții foarte bune. Nu aș fi vorbit despre asta, așa cum m-a rugat, dacă nu ar fi fost aceste amenințări la adresa familiei mele, pe care sunt gata să o apăr cu orice preț, inclusiv cu prețul distrugerii relațiilor cu Igor Dodon”, a declarat Ilan Șor.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 4 Februarie 2019, ora: 09:01

Un an al iubirii şi prieteniei, dar instabil totuşi, cu anumite perioade de ghinion. Sunt semnele sub care stă noul an chinezesc. Anul Porcului de Pământ începe mâine seară şi este sărbătorit de chinezii din toată lumea. La fel ca în cazul românilor,...