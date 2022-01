Ultima oră! Procurori, judecători, și ofițeri CNA, ținuți „ostatici” într-un club de noapte din Capitală

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 29-30 ianuarie, a fost o noapte fierbinte, la un local unde s-a dat o petrecere privată cu câteva sute de persoane, după ce poliția a venit cu verficări fără a avea toate actele la îndemână, iar administrația s-a baricadat în interiorul localului. Iresponsabilitate organelor de drept, dar și cea a administrației localului, ar fi fost la un pas de a se solda cu urmări tragice, după ce petrecăreții ar fi început să se sufoce în interior. La petrecere, portivit surselor deschide.md, au fost prezenți mai mulți procurori, judecători, dar și ofițeri CNA.

Sursa citată susține că operațiunea ar fi fost pusă la cale, pe ultima sută de metri, în sala mare a Inspectoratului Național de Investigații, în cadrul unei ședințe secrete unde s-a efectuat instructajul forțelor de ordine implicate în documentarea localurilor de noapte care nu respectă hotărârile CNSEP.

„La ședință a participat conducerea INI, factorii de decizie de la BPDS „Fulger” și Inspectoratul General de Carabinieri. În total au fost instructați 60 angajați, dintre care 20 de la investigarea fraudelor economice și 5 de la Direcția Antidrog a INI, 20 de mascați „BPDS” Fulger și 20 carabinieri din cadrul BDS „Scorpion, înarmați cu automate Kalașnicov. Șeful adjunct al IGP, Lilian Carabet a relatat despre importanța controalelor pe timp de noapte, dar a uitat să le explice cum trebuie să acționeze forțele de ordine la fața locului. Cei de la BPDS „Fulger” au întrebat, dar cum să intre în localuri, dat fiind faptul că se cunoaște că ele activează cu ușile închise, iar o bună parte din clienți sunt în stare de ebrietate alcoolică sau narcotică. Răspunsul a fost convingător: cu voi sunt angajații de la Poliția economică și cei de la Antidrog care cunosc cum trebuie să acționeze la fața locului. Așa a fost instructajul. Nu s-a adus la cunoștință celor prezenți planul măsurilor, metoda de realizare, metoda de pătrundere în localuri și acțiunile Poliției în cazul unor situații de risc”, susține unul dintre interlocutori.

Potrivit acelorași surse, în jurul orei 00:00, echipajele s-au deplasat la clubul de noapte „ATICO”, de pe strada Nicolae Dimo, unde avea loc o petrecere privată cu aproximativ 400 de persoane, printre care se aflau mai mulți acuzatori de stat din cadrul Procuraturii mun. Chișinău, oficiul Ciocana, magistrați din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, dar și ofițeri din cadrul Centrului Național Anticorupție.

Forțele de ordine când au ajuns la fața locului au fost întâlniți de către agenții de pază care le-ar fi solicitat ordonațele, acte pe care aceștia nu le-ar fi avut la ei, iar administrația localului a încuiat ușile din interior, au oprit muzica și au stins lumina, pentru a crea impresia că nu activează, dar și pentru a limita accesul „oaspeților nedoriți”. În tot acest timp, localul ar fi fost înconjurat de mascați înarmați.

Potrivit unor martori oculari, negocierile organelor de drept cu paza și administrația localului ar fi durat aproximativ 3-4 ore, timp în care sutele de petrecăreți, au stat blocați în încăperea cu o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, invadată cu fum de narghilea, cu geamurile și ușile închise. Din cauza insuficienții de aer, cele câteva sute de petrecăreți s-au început a se panica și revolta, ulterior au început a face apeluri la serviciul de urgență sesizând despre faptul că sunt sechestrați în local și că au nevoie de ajutor deoarece se sufocau din cauza insuficienței de aer. La fața locului au intervenit cel puțin trei echipaje BPRO, dar și mai mulți factori de decizie din cadrul IGP, inclusiv Serviciul de Presă al Poliției Capitalei.

Sursele noastre susțin că atunci când situația devenise tensionată, șeful-adjunct la IGP, Lilian Carabeț, nu răspundea la apelurile celor implicați în operațiune.

Angajații BPRO, Dumitru Rodin și Gheorghe Panțîr, după 10 minute de discuții cu paza localului, au reușit să-i convingă pe aceștia să deschidă ușile localului și să elibereze petrecăreții care preț de câteva ore au fost „ostatici” în local.

„Polițiștii când au intrat în local au văzut o mulțime de lume disperată care se îmbulzea spre ieșire afară la aer. Mascații de la BPDS „FULGER” și cei de la BDS „Scorpion” au făcut cordon pentru ca lumea să iasă și să nu se creeze busculade. Totodată, la fața locului a fost acordat primul ajutor medical câtorva tineri care se simțeau prost din cauza insuficienței de aer”, a comunicat un alt interlocutor care a solicitat să nu-i divulgăm identitate.

Solicitat telefonic, Dumitru Rodin, unul dintre angajații BPRO, dar și cel care ar fi fost implicat în negocieri, când a auzit subiectul despre care vrem să discutăm a închis brusc apelul.

Svetlana Scripnic, ofițerul de presă al Poliției Capitalei, nu a răspuns la apel pentru a oferi mai multe detalii despre acest caz.

Mihai Sanduța, proprietarul localului „ATICO”, cu referire la acest caz a declarat pentru că:

„Dacă sincer, eu abia acum intru în detalii, pentru că nu eram pe loc. Acum vreau să fac cunoștință, să văd care-i situația… A fost Poliția, au audiat persoanele, mai mult nu cunosc nimic”.

Totuși, reporterii au reușit să ia legătura și cu unul dintre petrecăreții din local care a făcut apel la serviciul de urgență 112 în acea noapte.

Nicolae Stăvilă, a spus că sâmbătă, în jurul orei 18:30, a mers la „ATICO” împreună cu un prieten.

„Am servit un ceai, am mai discutat, după care în intervalul orelor 22:00 – 23:00 am decis să ne pornim acasă. Ușa a fost închisă. La intrare stăteau patru persoane din pază care au comunicat că nu se permite ieșirea pentru că afară stă Poliția. Ne spunea că trebuie să stăm în liniște atât timp cât va fi nevoie. Am stat câteva ore în încăpere, condiționerul și lumina au fost deconectate pentru ca să nu vadă Poliția. La un moment dat am sunat la 112. Am cerut ajutor pentru a putea ieși. Avem copii acasă, avem familii. Ulterior, ne-am apropiat din nou la pază și am spus că vom brusca ușa dacă nu ne vor permite să ieșim. I-am spus că nu mă pot obliga să stau în frig, doar pentru faptul că ei au probleme. Am depus o plângere la Poliție pe faptul că am fost ținut închis în jur de vreo patru ore”, susține Stăvilă.

Surse apropiate a anchetei au comunicat că în urma acestui incident au fost înregistrate mai multe materiale, pentru încălcarea hotărârii CNSEP, dar și pentru luare de ostatici. Totodată, în local ar fi fost depistate și persoane care nu aveau certificat de vaccinare.

Lilian Carabeț, șef-adjunct al IGP, nu a răspuns la apelurile insistente ale reporterilor pentru a oferi un comentariu în legătură cu acest caz. De altă parte, Mariana Bețivu, ofițerul de presă al IGP, a zis că nu cunoaște nimic despre incident, dar se va documenta și va reveni cu mai multe detalii, însă până la publicarea articolului așa și nu a fost oferit niciun răspuns.

Sursa: deschide.md