ULTIMA ORĂ! Rusia anunță că își retrage activitatea militară din regiunile Kiev și Cernihiv

Rusia anunță că-și reduce cardinal activitatea militară din regiunile Kiev și Cernihiv. Potrivit negociatorului-șef rus, Vladimir Medinski este o cedare militară a Rusiei pentru a permite negocierilor să avanseze.

Negociatorului-șef rus, Vladimir Medinski, a declarat că negocierile de astăzi au fost constructive și că este posibilă semnarea unui acord de pace între Rusia și Ucraina.

De asemenea, consilierul liderului de la Kremlin afirmă că în aceste condiții, ar putea avea loc și o întrevedere între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Cei doi președinți urmează să discute personal statutul viitor al Crimeei și a regiunilor Donețk și Luhansk, despre viitorul cărora nu se va vorbi nimic în potențialul acord de pace.

David Arakhamia, șeful fracțiunii Sluga Poporului din Rada Ucraineană, negociatorul-șef din partea Ucrainei, a menționat că prima victorie e că negocierile s-au mutat din Belarus în Turcia. Acesta a menționat că nu a fost semnat niciun document în timpul discuțiilor de la Istanbul.

Oficialul a menționat că Ucraina propune un acord internațional care să stabilească garanții de securitate pentru Ucraina. Potrivit acestuia, Ucraina vede Consiliul de Securitate al ONU printre garanți, în special: Marea Britanie, China, Statele Unite ale Americii, Franța, Turcia, Germania, Canada, Polonia și Israel.

„Noi mizăm pe Turcia ca pe o țară garant pentru viitorul securității Ucrainei. Înțelegem că tot sistemul de securitate constituit în lume are acum de suferit. Noi am propus să lucrăm asupra unui format nou de asigurare a securității Ucrainei, dar nu semnăm deocamdată nimic. Este un tratat internațional nou care trebuie ratificat. Am învățat asta după memorandumul Budapesta.

Țările garant, în conformitate cu punctul 5 al NATO, vor desfășura timp de 3 zile consultări. De asemenea, țările garant vor fi obligate să ofere suport în caz de conflict. Ucraina vede următoarele țări pentru securitatea sa: Toate țările din Consiliul de securitate ONU, dar în mod special China, Franța, Turcia, Germania, Canada, Polonia și Israel.

Avem conflicte nestinse cu Crimea și regiunea Donețk și Luhansk, iată de ce convențiile cu țările garant nu vor fi valabile aici. Acest nou sistem este cel pe care îl propunem noi pentru viitorul Ucrainei. De asemenea, acesta ne va ajuta să ne integrăm în Uniunea Europeană”, a declarat David Arakhamia.



