Ultimele pregătiri la Cannes. România, reprezentată de o producţie a lui Corneliu Porumboiu (VIDEO)

Hollywoodul se mută pe Riviera Franceză preţ de o săptămână. O avalanşă de staruri şi-au confirmat prezenţa la Festivalul de la Cannes. Printre ei - Brad Pitt, Leonardo DiCaprio şi Penelope Cruz. România este reprezentată în competiţia oficială de o producţie semnată de Corneliu Porumboiu - "La gomera".



Este momentul care anunţă începutul celui mai spectaculos festival de film al Europei. Posterul oficial, cu imaginea fostului regizor Agnes Varda, îmbracă palatul din Cannes, unde sute de invitaţi vor lua parte la gală.

Una dintre cele mai aşteptate apariţii este cea a echipei din spatele filmului "Once Upon a Time in Hollywood" regizat de Quentin Tarantino. Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt şi-au confirmat prezenţa.

"Diversitatea" este cuvântul cheie, la cel mai aşteptat festival de film al anului, care pare să aibă şi un număr norocos. Patru femei şi patru bărbaţi de pe 4 continente vor stabili, anul acesta, câştigătorii Palme D'Or, iar preşedintele juriului este Alejandro Iñarritu.

Thierry Fremaux, directorul festivalului de film de la Cannes: Vom avea parte de femei regizori, filme în premieră, zombie, manipulări, femei şi bărbaţi pictori, cântăreţi, poliţie, paraziţi, mafie violentă şi judecători, şomeri şi migranţi.

Printre cele 19 filme înscrise în competiţie se numără şi "La Gomera", în regia lui Corneliu Porumboiu. Lungmetrajul spune povestea unui ofiţer de poliţie corupt care ajunge pe insula spaniolă într-o misiune de eliberare a unui traficant de droguri.

Festivalul va începe cu proiecţia filmului "The Dead Don't Die", cu legendarul Bill Murray în distribuţie. O comedie care face parte şi din selecţia oficială pentru Palme D'Or. Marele premiu va fi anunţat pe 25 mai.