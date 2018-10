Ultimii pași în operaționalizarea unei noi vămi cu România - Ucraina, între Isaccea și Orlovka

Investiții de 12 milioane euro Înființarea noii vămi la granița cu Ucraina are loc la finalul a două decenii de demersuri. În luna aprilie, Guvernul României a aprobat o hotărâre privind deschiderea Punctului Internațional de Trecere a Frontierei de Stat între România și Ucraina pentru comunicație de pasageri și marfă în regim de bac și pietonal, între localitățile Isaccea din România și Orlovka (Cartal), din Raionul Reni, Regiunea Odessa, din Ucraina. În februarie 2010, Consiliul Local Isaccea s-a asociat cu firma MBS din București, pentru o perioadă de 49 de ani, firma urmând să construiască edificiile noului punct internaţional de trecere, respectiv clădirile care vor găzdui Vama şi Poliţia de Frontieră, dar şi un hotel şi un restaurant. Suprafaţa pe care este amenajat punctul de trecere de pe malul românesc este de 13,9 hectare. Investiţiile sunt estimate la 12 milioane de euro. În 2011, proiectul a obţinut şi susţinerea consiliului Euroregiunii Dunărea de Jos. După ce şi-au dat acordul în legătură cu înfiinţarea noului punct vamal ministerele Afacerilor Externe din România, Ucraina şi Republica Moldova, şi a fost obţinut şi avizul Uniunii Europene, Guvernul a aprobat, în octombrie 2012, un memorandum referitor la „încheierea unui acord cu partea ucraineană privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru pasageri şi marfă în regim rutier (bac) tip RO – RO între Isaccea (România) – Orlovca (Ucraina)“.

Linie de traversare a ­Dunării cu nave Ro-Ro Pe malul românesc al Dunării, la Isaccea, Compania de Navigaţie Fluvială Română Navrom SA Galaţi a început, la sfârşitul lunii iunie, lucrările de amenajare a punctului de traversare a Dunării cu nave de tip Ro-Ro (Roll of/Roll on), bacuri care transportă și autovehicule de mărfuri și autoturisme. Realizarea trecerii Ro-Ro între Isaccea şi Orlovka este unul din obiectivele anunţate de autorităţi încă din anul 1998, când a fost înfiinţată Euroregiunea „Dunărea de Jos“, structură de cooperare transfrontalieră în cadrul căreia sunt asociate șase administrații regionale, respectiv județele Galați, Brăila și Tulcea, raioanele Cahul și Cantemir din Republica Moldova și regiunea Odessa din Ucraina. Amenajarea trecerii Ro-Ro este solicitată de comunităţile de pe ambele maluri ale fluviului care consideră că această facilitate va încuraja turismul, iar aceasta ar determina o creștere economică a acestor comunități.

După două decenii de demersuri se fac și ultimii pași în operaționalizarea noului Punct de Trecere a Frontierei între Isaccea și Orlovka (Ucraina), care va fi inaugurat în primăvara anului viitor. În luna noiembrie, autoritățile din Ucraina vor încheia procedurile de predare a clădirilor ridicate pe malul ucrainean al Dunării, în Orlovka, regiunea Odessa, către Serviciul de Vamă şi Poliţiei de Frontieră din Ucraina, în vederea operaţionalizării punctului de trecere a frontierei cu România. Anunțul a fost făcut la Tulcea de ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, Oleksandr Bankov, cu prilejul participării sale la dezbaterea „Constituirea Rezervaţiei Delta Dunării-Prutul de Jos între România, Republica Moldova şi Ucraina“ organizată de Comisia Permanentă Comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO. „La noi, aceste lucrări au fost finalizate în luna mai. Acum se desfăşoară procedurile legate de predarea acestui punct de trecere în folosinţa Serviciului de Vamă şi a Poliţiei de Frontieră. Aceste proceduri care ţin de Guvern vor fi finalizate în luna noiembrie, conform informaţiilor pe care le am din regiunea Odessa şi de la Kiev”, a declarat ambasadorul.

Copyright © 2006 - 2018 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 23 Octombrie 2018, ora: 08:31

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.