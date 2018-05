„Ultimul cuvânt” al candidaţilor importanți la Primăria Chișinău

Au mai rămas două zile până când locuitorii mun. Chișinău își vor alege, anticipat, primarul. Sondajele, publicate în ultima săptămână, arată că cinci candidați sunt cotați cu șanse de a acumula mai mult de 4-5% din opțiunile electoratului.

Este vorba de socialistul Ion Ceban, independenta Silvia Radu, liderul „Platformei DA” Andrei Năstase, liberalul Valeriu Munteanu și vicepreședintele Partidului Unității Naționale, Constantin Codreanu. În timp ce unii dintre aceștia mizează pe susținerea partidelor pe care le reprezintă, alții pun accentul pe programele lor electorale sau pe experiența acumulată anterior. Prezentăm mai jos ultimele declarații ale acestor candidați înainte de scrutinul de duminică.

Munteanu: „Nu vor reuși marionetele binomului să păcălească alegătorii”



Candidatul Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, susține că oponentul său este binomul Plahotniuc-Dodon, cu care ar fi luptat pe parcursul întregii campanii electorale, pentru a-l împiedica să pună mâna pe Chișinău. Potrivit lui Munteanu, „binomul a uzurpat puterea în Capitală”, iar acum vrea să o ia, cu acte în regulă, prin alegeri. „Nu va reuși! Așa cum nu au reușit, la vremea lor, Dodon sau Greceanîi, așa nu vor reuși nici marionetele binomului, adică Silvia Radu și Ivan Ceban, să păcălească alegătorii din Chișinău”, a declarat liberalul pentru „Tribuna”.Munteanu consideră că șansele sale la victorie în acest scrutin sunt foarte mari, pentru că numai el poate să se bată cu binomul în turul doi și, mai mult, îl poate învinge. El spune că, în ultimele săptămâni, discutând cu mii de oameni din Chișinău, a ajuns la concluzia că alegătorii sunt conștienți de ce fel de primar are nevoie Capitala. „Cred că am reușit să-i conving că votul pentru mine va fi unul câștigător. După victoria mea la Primărie, Partidul Liberal va fi un element esențial în coaliția proeuropeană, care va da, la alegerile parlamentare din noiembrie, lovitura de grație binomului Plahotniuc-Dodon, ce ține republica ostatică”, consideră politicianul.

În concluzie, Valeriu Munteanu se dă cu părerea că, pe ultima sută de metri a campaniei, e timpul să fie ales grâul de neghină. Liberalul dă asigurări că are unicul program electoral elaborat în conformitate cu Acordul de Asociere a R. Moldova cu Uniunea Europeană, cu Tratatul UE și cu rigorile pe care le impun partenerii noștri de dezvoltare, cum ar fi: România, UE, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană pentru Investiții.



Radu: „Știu că pot continua proiectele începute”





Silvia Radu, singurul candidat independent în această cursă electorală, speră că în cele cinci luni de activitate la Primăria Chișinău a demonstrat că îi pasă de oraș și de oameni. Într-un interviu pentru IPN, ea susține că are un program realist, fiind managerul care vrea să rezolve problemele Chișinăului și nu politicianul obișnuit cu certurile politice. „Știu că pot continua proiectele începute, dacă oamenii îmi vor acorda încrederea lor. Vreau să avem un oraș frumos și verde, un oraș pentru oameni. Pentru politicieni miza e alta, ei vor să aibă acces la funcții, la bugetul Primăriei, ca să își pregătească alegerile parlamentare. Se va reveni iar la rezolvarea intereselor pe linie de partid. Nu va mai fi PL, dar va fi alt partid politic, poate mai mare și cu o structură mult mai numeroasă, care trebuie „hrănită”, se arată convinsă Silvia Radu.

În opinia ei, Primăria Chișinăului este mult mai importantă decât o văd mulți alții și pentru că din bugetul Capitalei supraviețuiesc multe sate și comune. Fostul primar interimar susține că funcția de primar este aproape la fel de importantă ca și cea de prim-ministru și că, dacă din Chișinău nu vor mai pleca tinerii, atunci vor exista forțe pentru dezvoltarea R. Moldova.

Dacă va reuși să facă tot ce și-a propus pentru acest an și va avea susținerea oamenilor, menționează Silvia Radu, ea va candida și la alegerile locale ordinare din 2019.



Năstase: „Nu avem nevoie de un primar cu „misiune specială” de la Plahotniuc”



La rândul său, candidatul comun al PPDA şi PAS la funcţia de primar de Chişinău, Andrei Năstase, spune că a decis să candideze pentru că oraşul „are nevoie de o administraţie puternică care va elimina haosul şi va demonta din temelii schemele de corupţie, o administraţie care va pune bazele unei creşteri a calităţii vieţii în municipiu”.

Potrivit liderului „Platforma DA”, Chişinăul are nevoie de un primar care să poată atrage resurse, inclusiv din afara ţării, să colecteze bani la buget şi să dezvolte economic municipiul. „Candidez, nu în ultimul rând, pentru a nu admite preluarea Chişinăului de către gruparea Plahotniuc-Dodon. Chişinăuienii au nevoie de un primar care să reprezinte interesele lor şi nu un primar ilegal cu „misiune specială” de la Plahotniuc”, a subliniat Năstase pentru IPN. El promite că, în primul an de mandat, va asigura condiţii pentru aprobarea Planului Urbanistic General, deoarece lipsa unui asemenea document actualizat este una din cauzele majore ale haosului ce favorizează scheme frauduloase de delapidare a banului şi patrimoniului public, apariţia construcţiilor ilegale sau distrugerea patrimoniului istoric.

Năstase îşi propune să realizeze „reforma Primăriei”, care prevede un mecanism mai eficient de organizare a subdiviziunilor și a serviciilor publice municipale.



Ceban: „De acest scrutin depinde dacă haosul în Capitală va continua”



Socialistul Ion Ceban, cotat cu prima șansă la victorie în mai multe sondaje, îndeamnă alegătorii să analizeze atât prestația fiecărui candidat înscris în cursă, cât și platformele electorale ale acestora. Ceban opinează că unii candidați au demonstrat că nu au nici cea mai vagă închipuire despre ce înseamnă o administrare eficientă a unui oraș atât de mare și important, cum este Chișinăul, și că tot ce pot produce concurenții săi este multă zarvă. „Nu vreau să critic pe nimeni – până la urmă e treaba lor cum se prezintă în fața alegătorilor, dar, totuși, nu poți apărea în fața oamenilor fără a propune soluții concrete pentru problemele cu care se confruntă ei, fără a demonstra măcar un minim de cunoștințe despre situația din Chișinău și modul în care trebuie administrată o Capitală. Nu am atacat pe nimeni, nu am răspuns la atacurile murdare ce au fost în adresa mea, uneori depășindu-se orice limită. Am preferat ca tot timpul pe care l-am avut la dispoziție să-l folosesc pentru a-mi prezenta platforma electorală”, a menționat candidatul PSRM într-un interviu pentru IPN.

Ion Ceban afirmă că de acest scrutin depinde dacă haosul și distrugerea în Chișinău vor continua. El dă asigurări că nu e interesat de politica mare, ci doar de prezentul și viitorul Capitalei, amintind că, în 2015, a renunțat la mandatul de deputat în favoarea celui de consilier municipal. „Eu am prezentat Planul strategic de dezvoltare a mun. Chișinău pentru perioada 2018-2040. Este evident că planurile mele, legate de Chișinău, sunt de lungă durată”, a conchis fostul purtător de cuvânt al lui Igor Dodon.



Codreanu: „Am trecut deja de pragul psihologic de 10%”



Constantin Codreanu, deputat în Parlamentul de la București și vicepreședinte al PUN, declara în cadrul unei dezbateri la Moldova 1 că e singurul candidat care se află la ora actuală pe trend ascendent în sondajele de opinie. „Am trecut deja de pragul psihologic de 10% și sunt convins că vom mai urca în preferințele chișinăuienilor, pe măsură ce mesajul meu ajunge la tot mai multă lume, iar concurenții mei se descalifică printr-o campanie agresivă și lipsită de substanță”, a remarcat el.

În viziunea lui Codreanu, miza acestui scrutin este viitorul românesc și european al Chișinăului și al întregului stat. Prin urmare, el îndeamnă oamenii să voteze un om care nu are nicio legătură cu clasa politică care a tot furat din R. Moldova și din Capitală în ultimii ani.

Candidatul PUN mai spune că Primăria Capitalei este un prim-pas al său în politica moldovenească, după care urmează parlamentarele din toamnă, când unioniștii vor duce mesajul ReUnirii și în legislativul de la Chișinău.



Fără Reghina Apostolova



Alegerile locale anticipate pentru funcția de primar general al Chișinăului se vor desfășura duminică, 20 mai. Pentru acest fotoliu luptă 11 candidați, după ce reprezentanta Partidului „Șor”, Reghina Apostolova, a fost exclusă din cursă în urma unei sesizări depusă de PUN către Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău. Motivul din care instanța de judecată a luat decizia respectivă este finanțarea ilegală, din partea cetățenilor străini, a campaniei electorale a acestei candidate.