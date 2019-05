Ultimul episod din „Game of Thrones” a doborât recordurile de audiență

O echipă de cercetători a reuşit să rescrie codul genetic al unui organism de la zero. Primele organisme create prin această metodă sunt câteva bacterii de E. coli.

„Game of Thrones” („Urzeala Tronurilor”), adaptare a romanelor epice de factură medievală publicate de scriitorul George R.R. Martin, a devenit serialul cel mai vizionat al postului HBO în 2014, detronând „The Sopranos”.

Precedentul record al unui serial produs de HBO nu era foarte vechi: 18,4 milioane de telespectatori au vizionat săptămâna trecută penultimul episod din cel de-al optulea sezon al serialului "Game of Thrones", potrivit unui comunicat al HBO.

Cel de-al 73-lea episod - care a fost totodată ultimul - al serialului "Game of Thrones", difuzat duminică seară în Statele Unite, a doborât recordul de audienţă al postului HBO, care a difuzat această producţie începând din 2011, după ce 19,3 milioane de telespectatori americani au vizionat finalul acestui show TV fantasy de inspiraţie medievală, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)