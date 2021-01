Un 2021 greu pentru Kremlin. Putin, epuizat și cochetând cu succesiunea. Paralela „detonatoare” dintre întoarcerea lui Lenin și cea a lui Navalnîi

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sărbătorile de iarnă sunt unele dintre cele mai așteptate ale anului. Crăciunul este despre familie, despre timp petrecut alături de cei dragi, dar și despre cadouri și cele mai gustoase preparate. Este, totuși, o mică problemă. Cum putem să nu acumulăm kilograme în plus...

Ar putea părea greu de crezut, însă varza murată are o listă de beneficii mult mai lungă pentru sănătatea organismului decât în stare crudă. Asta se datorează valorii nutritive îmbunătățite în urma procesului de fermentație prin care trece. Află...

Având în vedere atmosfera actuală de protest din țară, Kremlinul nu are nimic cu care să combată „votul inteligent” al lui Navalnîi, cu excepția resurselor administrative și a tacticii de presiune ale (așa-numiților) siloviki. Prin urmare, este posibil ca autoritățile să-l aresteze pur și simplu pe Navalnîi, la întoarcerea sa, deși își dau seama cu siguranță că protestele vor izbucni inevitabil și ar servi drept fundal foarte nedorit pentru campania electorală.

Dincolo de peisajul politic ales de Kremlin, principalele evenimente ale anului îl privesc, fără îndoială, pe Alexei Navalnîi. Otrăvirea i-a întărit semnificativ poziția. Faptl că a supraviețuit și a continuat să-și expună și apoi să-și umilească asasinii îi conferă un avantaj puternic. Abilitatea de a înfrunta și de a învinge moartea este un atribut arhetipal al unui lider adevărat. Acesta este un tip irațional de forță, unul care nu poate fi diminuat de Kremlinul care pretinde că Navalnîi are legături cu CIA, ori de alte apeluri la „rațiune”.

Acest lucru ne oferă motive să credem că noua aripă de dreapta va avea o voce puternică în orice discuție cu Kremlinul și se va bucura de atâta libertate pe cât are acum Partidul Comunist. Nu vor fi nevoiți să pășească pe vârful degetelor, așa cum fac partide precum Rusia Dreaptă și Pentru Adevăr.

Cota sa de încredere a scăzut sub 50%, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate din populație nu vrea să-l voteze. Deși exploziile de popularitate pe termen scurt sunt teoretic posibile, creșterea pe termen lung este puțin probabilă. Baza electorală a președintelui va continua să scadă. Cum este un tip refractar la risc, Putin ar putea prefera mai degrabă să cedeze o parte din puterea sa unui succesor, decât să riște totul, așa cum a făcut Lukașenko.

Președintele Vladimir Putin și-a epuizat agenda politică. Nici recentul său referendum pentru „resetarea” ceasului politic nu a ajutat. Putin s-ar putea să rămână fizic la putere pentru o perioadă de timp, dar în ochii multora a devenit deja un președinte de tip „lame duck”, un lider care iese pe ușă. Nimeni – nici măcar loialiștii – nu are vreo speranță că țara va cunoaște vemuri mai bune cât timp Putin rămâne în funcție, scrie, pentru The Moscow Times, Abbas Galiamov, analist politic independent și fost autor al discursurilor lui Vladimir Putin.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

Grupul bancar elveţian Credit Suisse şi unul dintre foştii săi directori au fost puşi sub acuzare de procurorii elveţieni pentru eşecul de a preveni spălarea de bani în cazul unei reţele...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)