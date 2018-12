Un activist PAS pleaca din partid - acuza liderii formațiunii de lipsă de responsabilitate

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

Jumătate din români au alocat cadourilor de Crăciun un buget de 300 de lei în acest an, în timp ce 2 din 5 cheltuie până la 750 de lei.

Premierul britanic Theresa May s-a întâlnit marţi cu membrii cabinetului său pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord să părăsească UE fără un acord de retragere, pe fondul unei opoziţii puternice în Parlament, transmite dpa.

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Mădălina Dobrovolschi, a declarat, marţi seara, că şeful statului “nu a avut sub nicio formă intenţia de a încălca dreptul la demnitate al persoanelor care suferă de autism”.

Mai mulți activiști politici ai opoziției au fost reținuți în Lituania sub suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei, inclusiv fostul președinte al ”Frontului Popular Socialist”, Algirdas Paleckis, transmite Delfi, citand anunțul Procuraturii țării.

Femeia a scris că s-a dezamăgit în acest partid, menționând că echipa din care a făcut parte nu este capabilă să gestioneze puterea în folosul comunității. „Se spune că dacă vrei sa vezi cum e făcut omul dă-i puțină putere (sau, cel puțin, senzația că are putere). Și se mai spune că din puteri mari derivă mari responsabilități. Rationalizind puțin ajungem la concluzia că dacă cineva cu o putere mică nu își asumă o mică responsabilitate, ce poți să te aștepți de la acel cineva cind va avea o putere mare? Nimic (în cel mai bun caz).” scrie Nadejda Barbarov în mesajul său pe Facebook.

Aceasta a înaintat o cerere către Maia Sandu, pentru a arăta intenția de a părăsi partidul politic. Aceasta scrie că nu a fost silită de nimeni, dar timp de acești 1 an și 5 luni a înțeles că în cadrul formațiunii date nu se regăsește.

În plină campanie electorală, Partidul Acțiune și Solidaritate, unul din partidele care a constituit blocul electoral ACUM a început să își piardă membrii. Un astfel de exemplu a apărut cu ceva timp în urmă pe pagina de Facebook a uneia dintre activistele formațiunii a scris pe Facebook că a decis să părăsească după aproape de un an și jumătate alături de PAS.

