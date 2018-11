Un alt sondaj, același trend: PDM - în creștere constantă, PAS - în cădere liberă

Guvernul Marii Britanii a aprobat, miercuri, acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a anunțat premierul Theresa May.

Postul de televiziune TV8, afiliat PAS și PPDA promovat falsul grosolan, publicat de presa de la Moscova, potrivit căruia cetățenii moldoveni, aflați peste hotarele țării, ar trebui, la fiecare jumătate de an, să declare că sunt vii, pentru a primi pensii. TV8 publică și...

Sondajul IRI a fost realizat în perioada 11 septembrie – 16 octombrie, pe un eșantion de 1503 persoane și are o marjă de eroare de 2,5%. Este de menționat că un studiu sociologic realizat de Imas imediat după aceasta, în perioada 20 octombrie – 9 noiembrie, a arătat că PAS și PPDA au scăzut puternic, iar PDM a câștigat încrederea alegătorilor.

Astfel, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, PSRM ar acumula 32% cu 4 puncte procentuale mai puțin față de rezultatele din iulie. PDM a crescut cu 3 puncte procentuale și este creditat acum cu încrederea a 12 la sută dintre alegători. PAS a scăzut cu 4 puncte procentuale și se bucură acum de încrederea a 12 la sută dintre alegători. Același procent l-a înregistrat și PPDA, care a crescut de la 9%, în iulie. Sub pragul electoral de 6 la sută rămân PCRM și Partidul Șor - câte 4 la sută.

